Мировая премьера оратории "Слово о полку Игореве" состоялась на фестивале Башмета в Сочи

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Мировая премьера оратории композитора Александра Чайковского "Слово о полку Игореве" состоялась в Сочи в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Чтец, альт и симфонический оркестр перенесли слушателей в былинную Русь, а затем в половецкие степи и к заснеженным вершинам Кавказа.

"Это было нелегко, но очень быстро: я написал [ораторию] за две-три недели. Я, по сути, не имел больше времени. <…> Придумал, что олицетворением души князя Игоря будет альт - Башмет. Когда это придумал, мне стало гораздо проще [работать]", - рассказал журналистами после премьеры автор Александр Чайковский.

В оратории, которая прозвучала в первом отделении концерта, он соединил классическое и народное направления музыки. На сцене играли сразу два столичных коллектива: оркестр "Новая Россия" и ансамбль "Россия".

По словам дирижера Дениса Власенко, музыканты получили партитуру два месяца назад - Чайковский завершил работу только под Новый год, а последние правки в нее вносились уже во время репетиций.

"Работалось очень спокойно, естественно и в творческой атмосфере. <…> Для нас это новый опыт и плюс ко всему для меня, как для дирижера это новое сочинение, сложное. Надеюсь, что мы его повторим в Москве обязательно, и это будет успех!", - отметил дирижер.

"Удивил синтез двух таких разных направлений и соединение тембров. Это было ново и на слух ложиться очень органично. Я сама играю на домбре, и мне, поверьте, было очень интересно", - рассказала ТАСС преподаватель Сочинского колледжа искусств Лариса Полтавская.

Для гостей также прозвучали народные мелодии: "Концертино" для цимбал и оркестра народных инструментов, трогательная "Легенда о журавлях" на башкирском курае, народные монгольские песни. Особый восторг зрителей вызвала игра на дудуке, который хорошо знают и любят живущие у подножия Кавказа сочинцы.

Финал сюиты "Боз Айгыр", название которой в переводе с казахского означает "Серый конь", для кобыза и оркестра прозвучал в исполнении Азизы Бейсенгуловой и оркестра "Новая Россия". "В детстве понравился этот инструмент, я захотела на нем играть. <…> Он похож на скрипку, но постановка другая. Звук очень глубокий и мудрый", - рассказала исполнительница.

Концерт завершила русская народная песня "Степь да степь кругом".

О фестивале

XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 25 февраля. Программа богата премьерами, в числе которых - увертюра Алексея Сюмака к спектаклю "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира, симфоническая пьеса американца Элвина Синглтона, "Путешествие по оркестру" московского композитора Кузьмы Бодрова, альтовый концерт композитора из Германии Валерия Воронова, а также спектакль "Пиковая дама" в авторской версии Башмета (режиссер - Павел Сафонов).

На гала-концерте закрытия - 25 февраля - слушателей ждут еще три мировые премьеры - симфоническая пьеса американца Элвина Синглтона, "Путешествие по оркестру" московского композитора Кузьмы Бодрова и альтовый концерт композитора из Германии Валерия Воронова. В исполнении этих произведений примет участие Юрий Башмет.