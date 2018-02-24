ABC: умерла американская актриса Нанетт Фабрей

ТАСС, 24 февраля. Американская актриса и певица, обладательница премий Tony и Emmy Нанетт Фабрей скончалась в своем доме в Калифорнии в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC со ссылкой на ее сына.

По его информации, актриса умерла в четверг от естественных причин в окружении членов семьи.

Фабрей прославилась благодаря ролям в бродвейских спектаклях. За игру в постановке "Любовная жизнь" (Love Life, 1948) актриса удостоилась премии Tony. Она также получила две премии Emmy за роль в комедийном телешоу "Час Цезаря" (Caesar's Hour, 1954).

После потери слуха Фабрей активно вела борьбу за права глухих и лиц с ограниченными возможностями.