Актриса из фильма "Ноттинг Хилл" Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53-х лет

ТАСС, 24 февраля. Британская актриса Эмма Чэмберс, наиболее известная зрителям по роли в романтической комедии "Ноттинг Хилл" (Notting Hill, 1999), скончалась в среду на 54-м году жизни. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на агента актрисы Джона Гранта.

"Мы опечалены сообщить о преждевременной смерти, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс", - приводит издание слова Гранта. Он добавил, что актриса "принесла смех и радость многим, и ее будет сильно не хватать".

Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в городе Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс). На счету актрисы числятся роли в сериалах "Викарий из Дибли" (The Vicar of Dibley, 1994-2007) и "Каким вы хотите меня?" (How Do You Want Me?, 1998-1999).