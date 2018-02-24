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Актриса из фильма "Ноттинг Хилл" Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53-х лет

Культура
24 февраля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

О смерти актрисы журналистам сообщил ее агент Джон Грант

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ТАСС, 24 февраля. Британская актриса Эмма Чэмберс, наиболее известная зрителям по роли в романтической комедии "Ноттинг Хилл" (Notting Hill, 1999), скончалась в среду на 54-м году жизни. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на агента актрисы Джона Гранта.

"Мы опечалены сообщить о преждевременной смерти, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс", - приводит издание слова Гранта. Он добавил, что актриса "принесла смех и радость многим, и ее будет сильно не хватать".

Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в городе Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс). На счету актрисы числятся роли в сериалах "Викарий из Дибли" (The Vicar of Dibley, 1994-2007) и "Каким вы хотите меня?" (How Do You Want Me?, 1998-1999).

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