Певец Melovin выступит от Украины на "Евровидении-2018"

YouTube/Eurovision Song Contest

ТАСС, 25 февраля. Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin, будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована в воскресенье на официальном сайте "Евровидения".

Отмечается, что 20-летний украинец выступит на конкурсе с песней Under the Ladder ("Под лестницей"). С ней он одержал победу, опередив 17 других претендентов, на национальном отборочном этапе, финал которого состоялся 24 февраля. Решение было принято по результатам совместного голосования жюри и телезрителей.

Как указывается на сайте европейского конкурса, в 2015 году Melovin одержал верх во время музыкального шоу талантов The X Factor на Украине. В 2017 году он попытался пробиться на "Евровидение", но занял третье место.

В состязании в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.