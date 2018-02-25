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Почти 13 тыс. зрителей посетили Зимний фестиваль искусств в Сочи

Культура
25 февраля, 22:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, февраля. /ТАСС

Фестиваль проходил с 16 по 25 февраля

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СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Около 13 тыс. человек посетили концерты Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил на итоговой пресс-конференции исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

"Посетило концерты, я думаю, в общей сложности тысяч 12-13 <…>, если мы говорим о зрителях", - сказал Гринченко.

По его словам, сборы от продажи билетов играют "огромную роль в формировании бюджета фестиваля".

" <...> В рамках фестиваля проходит огромное количество мероприятий, которые могут посетить сочинцы, даже не платя деньги. <…> Надо понимать, что все школы - и музыкальная академия, и фотошкола, и школа видео-арта, и школа поэзии абсолютно бесплатны, для тех, кто занимается", - отметил Гринченко.

XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходил в Сочи с 16 по 25 февраля.

Программа была богата премьерами, в числе которых - увертюра Алексея Сюмака к спектаклю "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира, симфоническая пьеса американца Элвина Синглтона, "Путешествие по оркестру" московского композитора Кузьмы Бодрова, альтовый концерт композитора из Германии Валерия Воронова, а также спектакль "Пиковая дама" в авторской версии Башмета (режиссер - Павел Сафонов).

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Башмет, Юрий Абрамович
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