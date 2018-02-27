Урин: высокие цены на билеты в Большой театр держатся из-за перекупщиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что высокие цены на билеты выгодны перекупщикам, в то время как средняя цена билета в театр составляет 4 тыс. рублей. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM", комментируя заявление сенатора Людмилы Нарусовой о несоразмерно дорогих билетах на спектакли театра.

"Людмила Нарусова назвала цифру, что цена билета в Большой театр доходит до $800. Я сразу хочу сказать, что действительно с такой цифрой вы можете столкнуться, но это не цена билетов, которая установлена Большим театром. Это перекупщики. Самая дорогая цена билетов в Большом театре на спектакли - 15 тыс. рублей. И то на некоторые спектакли", - сказал он, пояснив, что средняя цена билета в Большой театр в 2017 году составляла порядка 4 тыс. рублей.

Урин поддержал желание законодателей проработать вопрос регулирования перекупки билетов, отметив, что руководство Большого театра не имеет возможности изменить уровень цен на билеты.

"Мы сегодня на целый ряд спектаклей имеем возможность поднять цену на билеты, и мы их продадим. Тем не менее, мы этого не делаем, потому что мы получаем от государства субсидию, дотацию, и понимаем свою задачу театра - не только продать билеты, но у нас очень важная и воспитательная, и образовательная, и культурная функция. <...> Но при этом понимаем, что если мы еще будем опускать цены на билеты по сравнению с тем, что есть у нас, так тогда вообще перекупщики будут зарабатывать. Эти деньги будут не в театре, а у спекулянтов", - отметил он.

Ранее на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова пожаловалась на несоразмерно дорогие билеты в Большой театр, где цены на некоторые спектакли доходят, по ее словам, до $800, сравнив его с миланским Ла Скала, в котором цены в разы ниже. Она назвала цены на культурные мероприятия, которые являются национальным достоянием, "совершенно несоразмерными".

Член комитета СФ Александр Башкин предложил проработать вопрос о распространении практики наложения больших штрафов не только на перекупщиков билетов в спорте, но и на спекулянтов, наживающихся на культурных мероприятиях.