Умер режиссер трех фильмов о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт, снявший три фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, скончался во вторник в возрасте 97 лет.

"С большой грустью мы узнаем об уходе из жизни нашего дорогого друга Льюиса Гилберта. Он был настоящим джентльменом. Он внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, в частности фильмы о Бонде. <...> Его фильмы любим не только мы, они признаны классическими в серии [картин об агенте 007]", - приводится на официальном сайте бондианы заявление продюсеров Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи, также работавших над фильмами о Бонде.

Льюис Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне в семье артиста. В юношеские годы он снимался в кино, а с началом Второй мировой войны работал в отделе пропаганды ВВС Великобритании.

Режиссер снял третий, десятый и одиннадцатый фильмы бондианы: "Живёшь только дважды" (You Only Live Twice, 1967), "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) и "Лунный гонщик" (Moonraker, 1979).