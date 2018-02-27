Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер режиссер трех фильмов о Джеймсе Бонде

Культура
27 февраля, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Льюису Гилберту было 97 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт, снявший три фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, скончался во вторник в возрасте 97 лет.

"С большой грустью мы узнаем об уходе из жизни нашего дорогого друга Льюиса Гилберта. Он был настоящим джентльменом. Он внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, в частности фильмы о Бонде. <...> Его фильмы любим не только мы, они признаны классическими в серии [картин об агенте 007]", - приводится на официальном сайте бондианы заявление продюсеров Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи, также работавших над фильмами о Бонде.

Льюис Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне в семье артиста. В юношеские годы он снимался в кино, а с началом Второй мировой войны работал в отделе пропаганды ВВС Великобритании.

Режиссер снял третий, десятый и одиннадцатый фильмы бондианы: "Живёшь только дважды" (You Only Live Twice, 1967), "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) и "Лунный гонщик" (Moonraker, 1979).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
6
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
7
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама