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Борис Грачевский представил тысячный сюжет журнала "Ералаш"

Культура
28 февраля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Главную роль в сюжете исполнил Матвей Новиков, ранее сыгравший в картине Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

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Борис Грачевский

Борис Грачевский

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Режиссер Борис Грачевский представил юбилейный тысячный сюжет детского юмористического журнала "Ералаш" - "Бездомный друг". Главную роль в нем исполнил актер Матвей Новиков, сыгравший Алешу в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

"Я очень горжусь тем, что снялся в 1000-м "Ералаше", сам того не зная", - рассказал Новиков ТАСС.

По сюжету герой Матвея спасает собаку и начинает хвастаться, какой он молодец и как хорошо новому питомцу будет с ним. "Я так увлекся рассказами, что не заметил, как собачка сбежала, и ее забрала другая девочка, - заметил актер. - Не надо говорить, а надо делать".

Борис Грачевский, предваряя премьеру нового сюжета, отметил, что в 2018 году "Ералашу" исполняется 44 года. "Тысячный сюжет - это для нас колоссальная круглая дата, - сказал режиссер. - Мы прожили огромную жизнь, чего только не было в нашей жизни и ералашной". Главное, по словам Грачевского, это любовь зрителей, которые от команды ждут что-то интересное, смешное.

"Все 44 года - это очень непросто оставаться интересными зрителям - сегодняшним детям", - добавил он. "Мы стараемся быть интересными всем детям нашей страны, - сказал режиссер. - Что бы ни происходило, каждую неделю мы снимаем новый "Ералаш".

Увидеть тысячный сюжет на канале журнала в YouTube можно с 28 февраля, телезрителям он будет доступен не ранее чем через полгода.

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