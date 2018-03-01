Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Рохелио Герра, исполнитель главной роли - Луиса Альберто Сальватьерры - в телесериале "Богатые тоже плачут" (1979), скончался в Мексике в возрасте 81 года. Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ, - говорится в сообщении. - Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям". По данным газеты El Universal, в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.

Данных о том, где скончался актер, и где он будет похоронен, пока не сообщается.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.

Actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 February 2018