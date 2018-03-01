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Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

Культура
1 марта, 1:17 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 1, марта. /ТАСС

В последние годы Рохелио Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга

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МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Рохелио Герра, исполнитель главной роли - Луиса Альберто Сальватьерры - в телесериале "Богатые тоже плачут" (1979), скончался в Мексике в возрасте 81 года. Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ, - говорится в сообщении. - Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям". По данным газеты El Universal, в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.

Данных о том, где скончался актер, и где он будет похоронен, пока не сообщается.

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