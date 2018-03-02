В Кремле пройдет оперный бал в честь 95-летия Франко Дзеффирелли

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой" в честь 95-летия выдающегося итальянского режиссера Франко Дзеффирелли пройдет в пятницу в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Организатором этого юбилейного вечера выступил Фонд Образцовой.

Как сообщается в пресс-релизе устроителей мероприятия, грандиозный гала-концерт станет путешествием в оперный мир Дзеффирелли. Мультимедийное шоу начнется в залах музея Дзеффирелли во Флоренции и продолжится во фрагментах спектаклей маэстро, которые оживут на сцене Кремлевского дворца в исполнении звезд мировой оперы. Они будут сопровождаться 3D-декорациями, созданными по эскизам его легендарных постановок.

Автором идеи выступил сам Дзеффирелли, а проработку концепции и постановку осуществил его ученик, известный итальянский режиссер Марко Гандини, с успехом работающий на лучших оперных сценах мира.

В предстоящем гала-концерте планируется выступление российских певцов и звезд мировой оперы, в их числе Мария Гулегина, Рамон Варгас, Йонхон Ли, Юсиф Эйвазов, Вероника Джиоева, Ксения Дудникова, Олеся Петрова, Екатерина Сергеева, Владислав Сулимский.

Ведущими мероприятия станут знаменитая французская актриса, исполнительница главной роли в фильме Дзеффирелли "Каллас навсегда" Фанни Ардан и выдающийся танцовщик и хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев, который давно связан с Дзеффирелли узами творческой и человеческой дружбы. "Я рад, что именно в России, в Кремле, чествуют этого великого мастера, и горжусь тем, что могу сказать ему слова любви и благодарности с московской сцены от себя и всех любителей прекрасного не только в кино и в театре, но и во всех областях искусства", - заявил ТАСС Васильев.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет итальянский дирижер Олег Каэтани. Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения". Программа включает фрагменты из спектаклей режиссера "Трубадур", "Аида", "Бал-маскарад", "Дон Карлос", "Сельская честь", "Кармен".

О Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли - всемирно известный итальянский кинорежиссер и постановщик оперы, а также актер, художник, сценограф, декоратор, сценарист. В его оперных постановках пели Мария Каллас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.

Дзеффирелли ставил спектакли для всех величайших сцен мира - от Метрополитен-опера до Ла Скала и Арена ди Верона. Среди его киноработ - "Ромео и Джульетта" (1968), "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор (1967), "Гамлет" (1990) и "Каллас навсегда" (2002), где роль легендарной певицы исполнила Фанни Ардан.

Примечателен факт, что Дзеффирелли - потомок рода Леонардо да Винчи, что недавно было доказано документально. Сам режиссер признается, что всегда чувствовал родство с великим мастером, от которого, как он шутит, унаследовал артистические гены.