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Артисты эстрады поздравили модельера Зайцева с юбилеем

Культура
2 марта, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Кутюрье исполнилось 80 лет

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народные артисты Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Надежда Бабкина пришли в пятницу в театр фольклора "Русская песня", чтобы поздравить модельера Вячеслава Зайцева с 80-м юбилеем.

В начале вечера были зачитаны официальные поздравления президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина. Телеграммы также прислали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Каждый музыкальный номер сопровождался показом коллекций Зайцева.

Кобзон вспомнил время, когда Зайцев только начинал карьеру. "Мой юный друг, - пошутил певец, - я очень рад, что ты собрал такую уютную и родную аудиторию". Он назвал Зайцева инициатором и пионером дизайнерского движения, которого в СССР до него не было, и добавил, что советские люди уже тогда гордились "Гагариным в моде".

Киркоров также поделился воспоминаниями, сказав, что в СССР считалось, что артист должен носить костюмы от Славы Зайцева, это было эталоном. Он преподнес в дар кутюрье свой первый "костюм от Зайцева", на котором сохранилась бирка, и плащ образца 1991 года.

Бабкина вместе с ансамблем "Русская песня" вышла на сцену в одеждах из коллекции Зайцева. "Мы сердечно вас поздравляем с торжеством и благодарим за то, что всякая ваша коллекция носит дух нашей страны - России. Спасибо вам за те истоки, которые вы олицетворяете своим пониманием, мудростью и те впечатления, которые дарите всему миру", - сказала Бабкина. Модельера также пришли поздравить Кристина Орбакайте, Дмитрий Певцов, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Михаил Галустян.

О модельере

Вячеслав Зайцев - российский художник-модельер, живописец и график, педагог, академик Российской Академии художеств, народный художник России, лауреат госпремии и двух премий правительства РФ. В числе наиболее известных коллекций мастера - "1000-летие Крещения Руси", "Русские сезоны в Париже", "Агония перестройки", "Прозрение". Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, в Бельгии, Эстонии, пять его живописных и графических произведений принадлежат Третьяковской галерее, модели из коллекции "Как молоды мы будем" приобретены Музеем истории Москвы.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Кобзон, Иосиф Давыдович Собянин, Сергей Семенович Киркоров, Филипп Бедросович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Москалькова, Татьяна Николаевна
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