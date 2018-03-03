Композитор Мишель Легран даст концерт в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Французский композитор Мишель Легран в субботу даст концерт с симфоническим оркестром Concord Orchestra на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Об этом сообщили в пресс-службе московской площадки.

"Семьдесят музыкантов симфонического оркестра Concord Orchestra и легендарный мэтр создадут впечатляющий поток чувств, проникая буквально в каждого слушателя. Примечательный факт: ради этого концерта бессменный дирижер именитого оркестра итальянец Фабио Пирола уступит свой пульт великому французу. В этот день сам маэстро Мишель Легран будет дирижировать оркестром", - подчеркнули организаторы, добавив, что Легран также выступит в амплуа пианиста и певца.

На главную российскую сцену Легран выйдет с программой "Шербурские зонтики" - одноименной легендарному киномюзиклу 1964 года, который принес композитору мировую славу. "Прозвучат самые известные собственные произведения, музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбаре Стрейзанд", - рассказали в пресс-службе ГКД.

Мишель Жан Легран - французский композитор, пианист, дирижер и певец. Обладатель трех премий "Оскар": за лучшую песню (фильм "Афера Томаса Крауна"), за лучший оригинальный саундтрек (картина "Лето 42-го"), за лучшую запись песен к киноленте ("Йентл").

Кроме того, за свою карьеру Легран был удостоен пяти премий "Грэмми" и одного "Золотого Глобуса". Композитор написал более 200 песен к кино- и телевизионным фильмам, нескольким мюзиклам. В его дискографии более 100 альбомов.