Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве состоится вручение театральной премии "Гвоздь сезона"

Культура
5 марта, 0:54 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

На награду номинированы спектакли "Манон Леско", "Ревизор. Версия", "Турандот", "Царь Эдип" и "Анна Каренина"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вручение театральной премии Союза театральных деятелей России (СТД) "Гвоздь сезона" состоится в понедельник в Московском театральном центре "На Страстном". Нынешняя церемония станет 16-й по счету, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Согласно установившемуся правилу, пять спектаклей-финалистов, выбранных экспертным советом, объявляются заранее. В этом году ими стали: "Манон Леско" (Большой театр, режиссер Адольф Шапиро), "Ревизор. Версия" ("Et Cetera" под руководством Александра Калягина, режиссер Роберт Стуруа), "Турандот" ("Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман), "Царь Эдип" (Театр имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас) и "Анна Каренина" ("Московская оперетта", режиссер Алина Чевик). Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь", отметили в пресс-службе СТД.

"У премии нет номинаций "лучший актер", "лучший режиссер", "лучший художник". Награду получает театр, то есть весь творческий коллектив, участвующий в создании спектакля", - напомнили в пресс-службе премии. Абсолютный победитель театрального сезона 2016-2017 годов определяется решением жюри, возглавляемого председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.

Вручение "Гвоздя сезона" по традиции пройдет в жанре театрального капустника, напрочь лишенного какого-либо пафоса и официоза, отметили в СТД. В 2018 году автором сценария и режиссером церемонии впервые выступит художественный руководитель Студии SounDrama Владимир Панков. Прежде за постановку церемонии отвечал режиссер Константин Богомолов, а неизменным соведущим был актер-вахтанговец Сергей Епишев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Туминас, Римас Владимирович Калягин, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама