В Москве состоится вручение театральной премии "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Вручение театральной премии Союза театральных деятелей России (СТД) "Гвоздь сезона" состоится в понедельник в Московском театральном центре "На Страстном". Нынешняя церемония станет 16-й по счету, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Согласно установившемуся правилу, пять спектаклей-финалистов, выбранных экспертным советом, объявляются заранее. В этом году ими стали: "Манон Леско" (Большой театр, режиссер Адольф Шапиро), "Ревизор. Версия" ("Et Cetera" под руководством Александра Калягина, режиссер Роберт Стуруа), "Турандот" ("Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман), "Царь Эдип" (Театр имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас) и "Анна Каренина" ("Московская оперетта", режиссер Алина Чевик). Каждая из этих постановок получит "Маленький хрустальный гвоздь", отметили в пресс-службе СТД.

"У премии нет номинаций "лучший актер", "лучший режиссер", "лучший художник". Награду получает театр, то есть весь творческий коллектив, участвующий в создании спектакля", - напомнили в пресс-службе премии. Абсолютный победитель театрального сезона 2016-2017 годов определяется решением жюри, возглавляемого председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.

Вручение "Гвоздя сезона" по традиции пройдет в жанре театрального капустника, напрочь лишенного какого-либо пафоса и официоза, отметили в СТД. В 2018 году автором сценария и режиссером церемонии впервые выступит художественный руководитель Студии SounDrama Владимир Панков. Прежде за постановку церемонии отвечал режиссер Константин Богомолов, а неизменным соведущим был актер-вахтанговец Сергей Епишев.