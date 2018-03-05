Полотна Рембрандта, Вермеера и Фабрициуса из Лейденской коллекции впервые покажут в РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Масштабную выставку мастеров золотого века голландского искусства "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" покажут в ГМИИ им. Пушкина (28 марта по 22 июля) и в Государственном Эрмитаже (5 сентября по 13 января 2019 года).

О предстоящих культурных событиях рассказали устроители в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

По словам куратора выставки, заведующего отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Вадима Садкова, гости увидят 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России - 80 картин и два рисунка. В Москву и Санкт-Петербург, рассказал он, привезут 12 картин Рембрандта Харменса ван Рейна, по одной картине Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, два портрета Франса Халса, девять произведений Геррита Дау, четыре работы Яна Ливенса, по одному рисунку Рембрандта и Леонардо да Винчи, шедевры других мастеров.

Работы являются частью Лейденской коллекции американского миллиардера Томаса Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан. Капланам принадлежит крупнейшая в мире частная коллекция работ голландских художников XVII столетия.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал работу с частными коллекционерами ноу-хау российских музеев, отметив, что ранее подобное сотрудничество невозможно было представить.

О шедеврах

Гостям выставки будут доступны шедевры раннего лейденского периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств, в числе которых "Извлечение камня глупости (Аллегория осязания)", "Три музыканта (Аллегория слуха)" и недавняя находка - "Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния)".

На выставке будет показана исключительно редкая работа Яна Вермеера Делфтского "Девушка за вёрджинелом". В мире известно всего 36 произведений художника, и у зрителей есть уникальная возможность увидеть одно из них, поскольку творения мастера не представлены в собраниях российских музеев.

Широко представлены работы Геррита Дау, одного из первых и самых известных учеников Рембрандта, а также Франса ван Мириса Старшего, Герарда Терборха, Габриэла Метсю. Посетители увидят крайне редкую картину, написанную Карелом Фабрициусом, "Явление ангела Агари". Это одна из 16 работ художника, которые дошли до наших дней.

По словам Садкова, выставки в ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаже будут принципиально различаться - "будут иначе интерпретированы и представлены в разном контексте".

Выставка и санкции

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак отметила, что американские санкции не помешали проведению выставки. "Ничто не может нам помешать работать с нашими коллегами, не только с Томасом Капланом, который представляет серьезный американский бизнес. У нас не было ни единого крючка, который нас зацепил бы, позволил бы усомниться, что выставка будет", - сказала Лошак

В свою очередь Пиотровский отметил, что Россия и США в межмузейном сотрудничестве начали забывать друг друга. "Мы постепенно забываем друг друга, мы привыкаем обходиться друг без друга", - сказал он.

Лейденская коллекция - это одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII столетия. Она названа в честь родного города Рембрандта. Центральное место в ней занимают работы лейденских художников. Коллекция впервые была показана миру в 2017 году в Лувре, а затем отправилась в мировое турне.