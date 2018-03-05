Директор Большого театра откроет серию диалогов о культурном лидерстве в Третьяковке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея 29 марта открывает новую серию диалогов рамках программы "Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности". О том, на что может повлиять искусство в современном мире, расскажут руководители Музея Гуггенхайма (США), Музея Орсэ (Франция), директор Большого театра и другие, сказала в интервью ТАСС директор галереи Зельфира Трегулова.

"В числе тех, кто подтвердил участие, новый директор Музея Орсэ Лоранс де Кар, директор Музея Гуггенхайма Ричард Армстронг. Начинаем мы с вечера с директором Большого театра Владимиром Уриным. Подтвердился актер Евгений Миронов", - сказала она.

Трегулова напомнила, что программа впервые была реализована при поддержке Благотворительного фонда Потанина в 2016 году. В диалогах приняли участие генеральный директор Британского совета Лондона Кирон Деван, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, арт-директор Королевской академии художеств Тим Марлоу, директор лондонского музея Виктории и Альберта Мартин Рот, режиссер Кирилл Серебреников.

"Сейчас мы начинаем вторую серию подобного рода программ. Но если в 2016 году речь шла о том, как тот или иной лидер изменяет саму сферу деятельности, куда он приходит, то сейчас темой этой серии станет: "Что музеи и искусство могут сделать в сегодняшнем мире и на что они могут повлиять?" - сказала Трегулова.

Программа будет проходить в зале Врубеля в Лаврушинском переулке с синхронным переводом. Информацию о регистрации можно будет найти на сайте галереи за 10 дней до начала программы.