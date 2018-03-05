Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор Большого театра откроет серию диалогов о культурном лидерстве в Третьяковке

Культура
5 марта, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

О том, на что может повлиять искусство в современном мире, расскажут также руководители Музея Гуггенхайма (США) и Музея Орсэ (Франция)

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея 29 марта открывает новую серию диалогов рамках программы "Культура без границ. Диалоги с культурными лидерами современности". О том, на что может повлиять искусство в современном мире, расскажут руководители Музея Гуггенхайма (США), Музея Орсэ (Франция), директор Большого театра и другие, сказала в интервью ТАСС директор галереи Зельфира Трегулова.

"В числе тех, кто подтвердил участие, новый директор Музея Орсэ Лоранс де Кар, директор Музея Гуггенхайма Ричард Армстронг. Начинаем мы с вечера с директором Большого театра Владимиром Уриным. Подтвердился актер Евгений Миронов", - сказала она.

Трегулова напомнила, что программа впервые была реализована при поддержке Благотворительного фонда Потанина в 2016 году. В диалогах приняли участие генеральный директор Британского совета Лондона Кирон Деван, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, арт-директор Королевской академии художеств Тим Марлоу, директор лондонского музея Виктории и Альберта Мартин Рот, режиссер Кирилл Серебреников.

"Сейчас мы начинаем вторую серию подобного рода программ. Но если в 2016 году речь шла о том, как тот или иной лидер изменяет саму сферу деятельности, куда он приходит, то сейчас темой этой серии станет: "Что музеи и искусство могут сделать в сегодняшнем мире и на что они могут повлиять?" - сказала Трегулова.

Программа будет проходить в зале Врубеля в Лаврушинском переулке с синхронным переводом. Информацию о регистрации можно будет найти на сайте галереи за 10 дней до начала программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Пиотровский, Михаил Борисович Трегулова, Зельфира Исмаиловна Серебренников, Кирилл Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама