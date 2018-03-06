В Париже открылся фестиваль российского кино

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Фестиваль российского кино "Когда русские мечтают" открылся в понедельник вечером во французской столице. Он проводится под патронатом президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Мечта - это часть русской души, - сказала на торжественной церемонии президент фестиваля, французская актриса и писательница Маша Мериль. - Мечтой проникнуто и кино России. Российское искусство не перестает удивлять мир своим разнообразием, самобытностью и творческой мощью".

Французских поклонников кино приветствовал посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он выразил признательность партнерам фестиваля, среди которых мэрия Парижа, франко-российский форум гражданского общества "Трианонский диалог", Национальный центр кинематографии и анимации Франции, ведущие французские и российские компании.

Продолжительность фестиваля

Российский кинофестиваль будет проходить в Париже в течение девяти дней. В кинотеатре "Бальзак" у Елисейских полей и других столичных залах французские зрители увидят большую ретроспективу советского и российского кино.

Первый день фестиваля был посвящен творчеству народного артиста России, режиссера Карена Шахназарова, чьи работы заслужили высокие оценки французских кинокритиков и зрителей. На вечере присутствовали специальный представитель Франции по развитию связей с Россией, бывший министр обороны Жан-Пьер Шевенман, дипломатический советник президента Французской Республики Филипп Этьен.

Впереди парижскую публику ждут встречи с фильмами Михаила Ромма, Андрея Тарковского, Романа Балаяна, Ларисы Шепитько, Киры Муратовой, Александра Сокурова, Анны Меликян. Многие показы пройдут с участием знаменитых гостей. Так, картину "Собачье сердце", поставленную в 1988 году Владимиром Бортко по повести Михаила Булгакова, зрители посмотрят вместе с французским киноактером Пьером Ришаром, большим почитателем творчества писателя.

На специальном сеансе, посвященном анимационному кинематографу, будут показаны работы Юрия Норштейна и других классиков отечественной мультипликации.

Поддержка Макрона

"Это уже четвертый такой фестиваль в Париже, и каждый раз мы ждем его с нетерпением, - рассказала ТАСС Мериль. - Избранная тема дает нам возможность показать замечательные фильмы. Мы хотим мечтать вместе с русскими, ведь в России ничего не делают наполовину: если любят, так любят, если верят, так верят, если мечтают, так мечтают".

Собеседница агентства отметила, что рада растущему вниманию к фестивалю российского кино. "Мы получили теплое письмо от главы французского государства Эмманюэля Макрона, который высказал нам слова поддержки", - сказала Мериль.

Как сообщила президент фестиваля, на заключительном вечере кинофорума планирует выступить французский композитор Мишель Легран, создавший музыку к более чем 200 кинолентам. "Мой муж - один из горячих сторонников нашего проекта", - сказала она. Супруги влюблены в Россию, увлечены ее культурой, историей, традициями: Мишель Легран и Маша Мериль, происходящая из княжеского рода Гагариных, венчались несколько лет назад в Париже в русской церкви.