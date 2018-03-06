В Ижевск на XI Международный цирковой фестиваль приедут артисты из девяти стран мира

ИЖЕВСК, 6 марта. /ТАСС/. Одиннадцатый Международный фестиваль циркового искусства пройдет с 7 по 11 марта в Ижевске, в нем примут участие более 130 артистов. Об этом сегодня корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

"В этом году в фестивале примут участие более 130 артистов из России, Китая, США, Италии, Франции, Португалии, КНДР, Украины, Румынии", - рассказали в пресс-службе.

В Росгосцирке отметили, что российскую государственную цирковую компанию на конкурсе представят дрессировщик обезьян Мурад Хыдыров с номером "Ресторан", воздушная гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина с номером "Вдохновение", акробаты на велосипедах "Парад велосипедов" под руководством Леонида Ткаченко, а также Дарья и Александр Оноприенко с номером "Лиры" - дрессура попугаев.

Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии Марина Томшич рассказала ТАСС, что в этом году фестиваль посвятят памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова, который скончался в мае 2017 года.

"Он очень много сделал для фестиваля, был его активным зрителем, а это будет первый фестиваль без него", - сказала она. Предполагается, что свой номер Волкову посвятит гимнастка Любовь Ульянкина, а в фойе зрителей будет встречать стенд с коллажем из фотографий первого президента Удмуртии. В ижевском цирке также рассказали, что в этом году на представлениях ожидается традиционный аншлаг, зрители уже выкупили 92% билетов.

Международный фестиваль циркового искусства ежегодно проходит в Ижевске с 2008 года, собирая артистов из разных стран. С тех пор на представлениях побывало около 150 тысяч зрителей.