Трамп посетовал на отсутствие звезд в американском кинематографе

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в американском кинематографе не осталось больше звезд. Соответствующую запись он сделал во вторник в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что рейтинг прошедшей в воскресенье 90-й церемонии вручения премии "Оскар" "был самым низким в истории". "Проблема состоит в том, что у нас больше нет звезд - кроме вашего президента (просто шучу, конечно)", - написал Трамп.

В понедельнике журнал Variety со ссылкой на предварительные результаты исследования службы Nielsen сообщил, что число зрителей в США, смотревших церемонию, сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом. Тогда ее трансляция собрала у телеэкранов 32,9 млн человек, рейтинг составил 22,4 пункта, что стало самым низким показателем с 2008 года. В этом году рейтинг трехчасовой трансляции телекомпании ABC из театра "Долби" в Лос-Анджелесе составил 18,9 пункта.

На 90-й церемонии вручения премий "Оскар" главную награду получил один из фаворитов завершившегося оскаровского сезона, картина "Форма воды" (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо. В основных актерских категориях победу одержали американка Фрэнсис Макдорманд за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны и британец Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта "Темные времена" (Darkest Hour).

Российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева в борьбе за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" уступила чилийской ленте "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica).