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Концерты "Аквариума" перенесены по совету врачей Бориса Гребенщикова

Культура
7 марта, 5:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, марта. /ТАСС

Выступления в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 16 и 18 марта, состоятся 7 и 9 июня соответственно

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Легендарная группа "Аквариум" перенесла ряд выступлений на май-июнь нынешнего года, прислушавшись к рекомендациям лечащих врачей своего лидера Бориса Гребенщикова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте коллектива.

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение", - отметили музыканты.

Согласно поступившим уточнениям, концерты в Санкт-Петербурге и Москве, планировавшиеся на 16 и 18 марта, перенесены на 7 и 9 июня соответственно. На сцену зала "Смоларш" в Тель-Авиве группа теперь намерена выйти не 9 апреля, а 21 мая. "Поскольку составление нового графика [туров] потребует дополнительного времени, о новых датах концертов в городах Сибири и на Волге мы рассчитываем сообщить вам в конце этого марта. Все ранее купленные билеты будут действительны", - добавили в группе, поблагодарив всех поклонников за понимание и солидарность и пожелав "скорейшего и полного выздоровления" Гребенщикову.

4 марта на официальной странице Гребенщикова в Twitter появилось сообщение о том, что лидер "Аквариума" сильно простудился. Появившуюся в некоторых СМИ информацию о его проблемах с сердцем представители артиста назвали несоответствующей действительности.

Дискография Бориса Гребенщикова насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х годов как в составе группы "Аквариум", так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.

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