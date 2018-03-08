Мариинский театр открывает цикл вечеров в честь 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр открывает в четверг обширную программу в честь 200-летия со дня рождения крупнейшего деятеля русского и мирового балета Мариуса Петипа (1818-1910), творческий путь которого связан с петербургской сценой. В первый вечер на исторические подмостки вернется балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица".

Эта постановка - реконструкция спектакля Мариуса Петипа 1890 года, осуществленная балетмейстером-репетитором Мариинского театра Сергеем Вихаревым (1999). В партиях Принцессы Авроры и Принца Дезире выступят Виктория Терешкина и Владимир Шкляров. Фея Сирени - Екатерина Кондаурова.

"Трудно переоценить роль великого француза в истории Санкт-Петербурга и тем более в истории Мариинского театра. Недаром его называли Мариус Иванович. Пятьдесят лет возглавлял он труппу Мариинского театра и сделал ее едва ли не лучшей труппой всех времен, а главное - создал репертуар, который сегодня является базовым репертуаром для любого балетного театра, с которым можно хоть сколько-нибудь считаться", - сказал ТАСС художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев.

Маэстро назвал юбилей Петипа знаковым событием. В день рождения хореографа - 11 марта - он встанет за пульт Мариинского оркестра на праздничном вечере, который пройдет на исторической сцене. Программа гала-концерта включает премьеру балета "Времена года" на музыку Александра Глазунова в постановке молодого российского хореографа Константина Кейхеля.

В юбилейной программе Мариинского - классические спектакли при участии балетных звезд, премьеры новых постановок, гала-концерты, специальные акции и гастрольные проекты. Афишу исторической сцены Мариинского театра и Мариинского-2 украсит марафон балетов, которые хранят в репертуаре и предают из поколения в поколение. Здесь покажут спектакли "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Жизель" Адольфа Адана, "Пахита" Эдуара Дельдевеза, Людвига Минкуса, Риккардо Дриго. В главных партиях выступят ведущие солисты труппы Мариинского театра и приглашенные исполнители.

На Новой сцене Мариинского 22 и 24 марта свою версию балета "Спящая красавица" покажет труппа Приморской сцены Мариинского театра. Хореография Мариуса Петипа будет представлена в редакции Константина Сергеева (1952) и Эльдара Алиева (2017).

Эпоха Петипа

Уроженец Марселя, начинавший как балетный танцовщик, Мариус Петипа обрел в России всемирную славу как крупнейший балетмейстер конца Х1Х века, создавший свод правил балетного академизма. Этот период в истории балета называют "эпохой Петипа". Спектакли мастера отличались мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий и тем, что он сделал музыку одним из главных действующих лиц балета.

С его именем связано рождение трех балетов Петра Чайковского - "Спящей красавицы", "Лебединого озера" и "Щелкунчика", а также балета Александра Глазунова "Раймонда". Это были выдающиеся опыты симфонизации балетного танца. Творческая деятельность Петипа в Петербурге продолжалась более полувека и оставила глубокий след в истории русской и мировой культуры.