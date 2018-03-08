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В Петербурге умер основатель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский

Культура
8 марта, 16:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, марта. /ТАСС

Режиссер также сотрудничал с Малым драматическим театром, Театром им. Ленсовета, ставил спектакли в Кемерове, Барнауле, Красноярске, Челябинске и других городах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Режиссер, основатель и руководитель Театра драматических импровизаций Павел Подервянский скончался в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Сегодня не стало основателя и руководителя Театра драматических импровизаций, его главного режиссера Павла Подервянского. До своего 87-летия Павел Павлович не дожил всего несколько недель", - говорится в сообщении.

На счету Подервянского около 250 постановок в театрах Петербурга, он сотрудничал с Малым драматическим театром, Театром им. Ленсовета. Также он ставил спектакли в Кемерове, Барнауле, Красноярске, Челябинске и других городах.

"С 1978 года Павел Павлович начал развивать идеи замечательного театрального педагога Н. В. Демидова, отступив от общепринятой системы Станиславского. Так возник Театр драматических импровизаций - "театр проживания", где актеры действуют на сцене спонтанно, "здесь и сейчас в первый раз". Сами идеи театра импровизаций изложены П. Подервянским в его статьях и книгах", - сообщила пресс-служба театра.

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