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СМИ: создатель "Клана Сопрано" снимет приквел сериала

Культура
8 марта, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Одним из персонажей фильма "Многие святые Ньюарка" станет отец Тони Сопрано, главного героя оригинального сериала

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Дэвид Чейз

Дэвид Чейз

© Victoria Will/Invision/AP

ТАСС, 8 марта. Создатель сериала "Клан Сопрано" (The Sopranos) Дэвид Чейз намерен снять фильм под рабочим названием "Многие святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark), в котором речь пойдет о событиях, предшествующих сериалу. Об этом в четверг сообщил американский портал Deadline.

По его информации, права на сценарий фильма приобрела компания New Line Cinema - подразделение кинокомпании Warner Bros. Entertainment. В производстве картины также примет участие телеканал HBO, на котором с 1999 по 2007 год вышли шесть сезонов оригинального сериала. "Дэвид - настоящий мастер повествования, и мы, вместе с нашими коллегами из HBO, взволнованы тем, что он решил расширить вселенную "Клана Сопрано", сняв новый художественный фильм", - цитирует портал главу Warner Bros. Entertainment Тоби Эммериха.

По информации Deadline, события нового фильма развернутся в 1960-х годах в городе Ньюарке, его основной темой станет противостояние афроамериканских и итальянских гангстеров. Одним из персонажей станет Джованни "Джонни Бой" - отец Тони Сопрано, главного героя "Клана Сопрано". В сценарии сериала также присутствует и роль молодого дяди Джуниора. Вторым автором сценария фильма стал Лоуренс Коннер, прежде участвовавший и в написании сценария к сериалу, а Николь Ламберт станет исполнительным продюсером киноленты.

Сериал "Клан Сопрано" (1999-2007) завоевал 21 премию Emmy и пять премий "Золотой голобус". Всего было снято шесть сезонов.

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