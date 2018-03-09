Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юбилейный Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске

Культура
9 марта, 0:23 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, марта. /ТАСС

По мнению организаторов, мероприятие посетят более 25 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Юбилейный V Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина, в рамках которого заявлены 19 концертов, а также творческие встречи и мастер-классы со звездами, открывается в Новосибирске. На концерте исполнят пять мировых премьер для жителей города, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Премьер будет пять, все они созданы по заказу фестиваля. В частности, в рамках программы "Сделано в Сибири" концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит "Концерт для скрипки с оркестром" новосибирского композитора Андрея Молчанова. А кульминацией всего фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной "Диалог: Я и Ты" для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина и в присутствии автора", - отметили организаторы.

Среди музыкантов, которых также смогут услышать поклонники классики, заявлены такие звезды как швейцарский пианист Константин Лифшиц, латвийский скрипач Гидон Кремер, скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан и испанский виолончелист Пабло Феррандес. Откроется фестиваль исполнением симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" от Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением известного американского дирижера и трехкратного лауреата премии Grammy Кента Нагано.

V Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля. Организаторы ожидают, что его площадки посетят более 25 тыс. человек как в самом региональном центре, так и в отдаленных районах Новосибирской области, где впервые выступят саксофонист из Швейцарии Даниэль Шнидер и скрипачка из Германии Лаура Моиниан-Багхери. Позже концерты в рамках фестиваля пройдут в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Далее - в июне и июле - фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.

Первый Транссибирский арт-фестиваль прошел весной 2014 года, он был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Красноярский край Самарская область Новосибирская область
Страны
Япония Россия Германия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама