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Режиссер Джон Фавро напишет сценарий к новому сериалу из цикла "Звездных войн"

Культура
9 марта, 0:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, марта. /ТАСС

Подробности нового сериала и дата его выхода пока не сообщаются

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Джон Фавро

Джон Фавро

© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Режиссер и актер Джон Фавро выступит в роли продюсера и сценариста нового телесериала в фантастической вселенной "Звездные войны". Об этом сообщили в четверг представители кинокомпаний Disney, которой принадлежат права на франшизу.

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Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте киносаги, Фавро "подписал контракт на продюсирование и написание сценария к игровому сериалу "Звездные войны", который выйдет на новой интернет-платформе Disney".

Фавро уже участвовал в создании других проектов в знаменитой киновселенной. В частности, он работал над мультсериалом "Звездные войны: Войны клонов" (Star Wars: The Clone Wars, 2008-2015). 51-летний Фавро, являющийся номинантом на премию Emmy, был режиссером таких фильмов, как "Железный человек" (Iron Man, 2008), "Книга джунглей" (The Jungle Book, 2016). Он также занимается постановкой пока еще не вышедшего игрового фильма "Король Лев" (The Lion King) по мотивам одноименного мультфильма Disney.

Подробности нового сериала и дата его выхода пока не обнародованы. Информация о возможности съемок полноценного игрового сериала по "Звездным войнам" ранее появлялась в СМИ, однако до сих пор не находила подтверждения.

Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

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