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Трехкратный обладатель Grammy Кент Нагано открыл V Транссибирский арт-фестиваль

Культура
9 марта, 15:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, марта. /ТАСС

Арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 2 апреля

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НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Американский дирижер и трехкратный обладатель премии Grammy Кент Нагано открыл юбилейный V Транссибирский арт-фестиваль под руководством скрипача и уроженца Новосибирска Вадима Репина.

"Тот факт, что к нам приехал Кент Нагано, для меня является очень важным. Я очень благодарен ему, что он здесь, так как именно он стоял за пультом первого концерта, который состоялся в рамках самого первого Транссибирского арт-фестиваля. Для меня огромная радость быть сегодня вместе на одной сцене", - рассказал Репин журналистам.

Для концерта-открытия выбрали три композиции. Репин сыграл Первый концерт Бруха, хоровая капелла Новосибирской филармонии и пианист Константин Лифшиц исполнили "Фантазию" Бетховена, а начался вечер с исполнения Новосибирским академическим симфоническим оркестром поэмы Штрауса "Так говорил Заратустра".

"Для юбилейного фестиваля я выбрал особенную программу. Я решил, что это должно совпадать с теми эмоциями, которые я испытал, когда впервые приехал в Новосибирск, а в то время я был очень впечатлен природой Сибири и размером города. В этих трех произведениях собрана такая смесь эмоций, которая помогает лучше понять, что чувствует человек, как он может объединить индивидуальное и общее", - отметил Нагано.

V Транссибирский арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 2 апреля, в его рамках заявлены 19 концертов, а также творческие встречи и мастер-классы со звездами. Организаторы ожидают, что концерты посетят более 25 тыс. человек как в самом городе, так и в отдаленных районах Новосибирской области.

На фестивале прозвучит пять мировых премьер: сочинения Алексея Игудесмана, Даниэля Шнидера, Андрея Молчанова, Софии Губайдулиной и Михаила Крутика. Также впервые в Новосибирске за пределами Большого театра будет показан балет Джона Ноймайера на музыку Фредерика Шопена "Дама с камелиями". Часть мероприятий позже пройдет также в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Далее - в июне и июле - фестиваль отправится на гастроли в США и Японию.

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