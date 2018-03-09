Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов считает критику зрителей спектакля "Не становись чужим", которые сочли, что актер выступал на сцене Самарского театра оперы и балета нетрезвым, несправедливой. Зрители не поняли задумку, поскольку постановка очень сложная, заявил Ефремов ТАСС в пятницу.

"Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург - прим. ТАСС). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю что, это зависть", - сказал Ефремов.

Как сообщила ранее газета "МК в Самаре", 7 марта во время трагикомедии "Не становись чужим" актер театра "Современник" Михаил Ефремов вышел на сцену с опозданием более чем на полчаса. По данным издания, актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо. После того, как его попросили говорить громче, актер ответил нецензурным выражением.

По данным газеты, билет на спектакль стоил от 4 тыс. до 7 тыс. руб.

Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом, который произошел во время спектакля.

"Сам я не был на гастролях в Самаре", - отметил директор "Современника".

По его словам, группа, находившаяся на гастролях, возвращается в пятницу в Москву. "Тогда и будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях", - заявил Попов.

Пользователи интернета также пожаловались на "неподобающее поведение" актера. По словам зрителей, Ефремов демонстрировал неуважение к залу - он делал замечания публике и употреблял по отношению к присутствующим нецензурную лексику. Кроме того, некоторые посетители театра утверждали, что артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.