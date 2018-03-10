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Международный фестиваль "Посвящение маэстро" пройдет в Петербурге при участии Эрмитажа

Культура
10 марта, 0:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

На заключительном гала-концерте 17 марта состоится выступление симфонического оркестра "Таврический"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский/. Государственный Эрмитаж примет участие в XII Международном фестивале "Посвящение маэстро", который пройдет в Петербурге с 10 по 17 марта. Заключительный вечер этого праздника будет посвящен музыкальной прогулке по вечернему Эрмитажу.

"Музей - приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым", - говорит председатель художественного совета и организационного комитета фестиваля генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

В Большом Итальянском Просвете Нового Эрмитажа на заключительном гала-концерте 17 марта музыка Пуччини, Верди, Доницетти, Беллини прозвучит в исполнении международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. В вечере примут участие солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России Ольга Трифонова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, гобоист Алексей Головченко.

Фестиваль "Посвящение маэстро" позволяет услышать произведения разных эпох, стилей и стран. Так, Филармония джазовой музыки пригласила слушателей на программу "Мелодии Голливуда и Бродвея", где на "параде джазового вокала" будут петь Эльвира Трафова, Юлия Касьян, Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин в сопровождении Ансамблей Давида Голощекина и Петра Корнева.

В Концертном зале Яани Кирик в джазовом ключе прозвучат "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского при участии Dream Big Jazz и эстонского пианиста Кристиана Рандалу. В особняке Кочневой пройдет вечер "Шедевры мировой классики". В исполнении артистов "Петербург-Концерта" здесь будут исполнены арии, дуэты и сцены из музыкальных спектаклей Моцарта, Россини, Беллини, Верди.

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Пиотровский, Михаил Борисович
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