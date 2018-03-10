Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евгений Миронов получил первую награду на фестивале телевизионного кино "Утро Родины"

Культура
10 марта, 10:08 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, марта. /ТАСС

Народный артист России получил фарфоровый лотус за исполнение роли князя Мышкина в фильме "Идиот" Владимира Бортко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Миронов

Евгений Миронов

© Артем Геодакян/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка вручил первую награду на первом российском фестивале телевизионного кино "Утро Родины" - созданный скульптором Владимиром Каневским фарфоровый лотос получил народный артист России Евгений Миронов за исполнение роли князя Мышкина в фильме "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского, сообщает корреспондент ТАСС.

"Награда вручается вне конкурса и вне номинаций фестиваля. Мы бы хотели отметить картину "Идиот", которая, по мнению всех организаторов нашего фестиваля, внесла выдающийся вклад в развитие отечественного телефильма", - сказал министр.

Смотрите также

На Сахалине открылся первый фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины"

Жигунов: первые фильмы на основе "сахалинского материала" можно ожидать через год

Он напомнил, что история российского телефильма прошла разные периоды. "В 90-е годы все смотрели американские и бразильские сериалы. В конце 90-х стали пытаться создавать свои картины, но они были пропитаны духом 90-х. "Идиот" - картина, которая изменила представление о сериалах и вернула многих русских людей в родную культуру; Евгений Витальевич влюбил в Достоевского всю страну", - сказал министр.

В ответном слове Миронов поблагодарил организаторов за награду и отметил, что ему приятно вспомнить фильм и период работы над ним. "Нас потрясло, когда фильм вышел его посмотрели миллионы человек, а в ближайшие месяцы смели роман с полок магазина. Это на самом деле было удивительно, оказывается можно прекрасным образом влиять на массы", - сказал он.

"Телефестиваль "Утро Родины" открылся в Южно-Сахалинске 8 марта, он продлится до 14 марта. Для участия в фестивале отобрано 13 картин, выпущенные "Первым каналом", ВГТРК, НТВ, ТНТ, ТВ3, СТС. Отбором лент занимались телекритики Ирина Петровская и Сергей Землянухин. По словам руководителя творческой дирекции фестиваля Сергея Жигунова, на смотре представлены эпопеи, исторические картины, комедии, среди которых "Салам Москва", "А у нас во дворе", "Троцкий", "Анна Каренина", "Екатерина. Взлет", "Демон революции".

Российский телесериал по роману Достоевского "Идиот" в 2002 году снял режиссер Владимир Бортко. Сериал состоит из десяти серий по 55 минут, на экраны вышел в мае 2003 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Персоны
Миронов, Евгений Витальевич Галушка, Александр Сергеевич Достоевский, Федор Михайлович Бортко, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии
3
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама