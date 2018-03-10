Евгений Миронов получил первую награду на фестивале телевизионного кино "Утро Родины"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка вручил первую награду на первом российском фестивале телевизионного кино "Утро Родины" - созданный скульптором Владимиром Каневским фарфоровый лотос получил народный артист России Евгений Миронов за исполнение роли князя Мышкина в фильме "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского, сообщает корреспондент ТАСС.

"Награда вручается вне конкурса и вне номинаций фестиваля. Мы бы хотели отметить картину "Идиот", которая, по мнению всех организаторов нашего фестиваля, внесла выдающийся вклад в развитие отечественного телефильма", - сказал министр.

Он напомнил, что история российского телефильма прошла разные периоды. "В 90-е годы все смотрели американские и бразильские сериалы. В конце 90-х стали пытаться создавать свои картины, но они были пропитаны духом 90-х. "Идиот" - картина, которая изменила представление о сериалах и вернула многих русских людей в родную культуру; Евгений Витальевич влюбил в Достоевского всю страну", - сказал министр.

В ответном слове Миронов поблагодарил организаторов за награду и отметил, что ему приятно вспомнить фильм и период работы над ним. "Нас потрясло, когда фильм вышел его посмотрели миллионы человек, а в ближайшие месяцы смели роман с полок магазина. Это на самом деле было удивительно, оказывается можно прекрасным образом влиять на массы", - сказал он.

"Телефестиваль "Утро Родины" открылся в Южно-Сахалинске 8 марта, он продлится до 14 марта. Для участия в фестивале отобрано 13 картин, выпущенные "Первым каналом", ВГТРК, НТВ, ТНТ, ТВ3, СТС. Отбором лент занимались телекритики Ирина Петровская и Сергей Землянухин. По словам руководителя творческой дирекции фестиваля Сергея Жигунова, на смотре представлены эпопеи, исторические картины, комедии, среди которых "Салам Москва", "А у нас во дворе", "Троцкий", "Анна Каренина", "Екатерина. Взлет", "Демон революции".

Российский телесериал по роману Достоевского "Идиот" в 2002 году снял режиссер Владимир Бортко. Сериал состоит из десяти серий по 55 минут, на экраны вышел в мае 2003 года.