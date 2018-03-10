Умерла бывшая солистка Большого театра Галина Кравченко

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Бывшая солистка балета Большого театра Галина Кравченко скончалась в субботу в Бразилии в возрасте 73 лет. Прощание с ней в тот же день состоялось в Школе Большого театра в городе Жоинвиле, где последние годы жила и работала покойная, сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Собеседница агентства рассказала, что Кравченко на протяжении более 20 лет - с 1964 по 1985 год - была характерной солисткой Большого театра. Мужем Кравченко был знаменитый танцовщик, солист ГАБТ, народный артист РСФСР Александр Богатырев. Это он, занимая пост и. о. художественного руководителя балета ГАБТ, в 1998 году выступил инициатором создания Школы Большого театра в Южной Америке. Местом для нового учебного заведения был выбран бразильский городок Жоинвиль.

"Но до воплощения своей идеи Богатырев не дожил - он скоропостижно скончался от инфаркта в октябре 1998 года, ему было 49 лет", - напомнила Новикова, добавив, что школу в Жоинвиле открыли в 2000 году.

"Галина Кравченко скончалась в субботу от рака. Согласно бразильским правилам, прощание с ней состоялось в тот же день и прошло в Школе Большого театра. Похоронена Кравченко будет в Жоинвиле. Такова воля ее сына", - заключила пресс-атташе Большого театра.