Британский комик Кен Додд умер на 91-м году жизни

ТАСС, 12 марта. Ливерпульский комик Кен Додд, вошедший в книгу рекордов Гиннесса, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как в понедельник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на его агента, недавно он был выписан из больницы после нескольких недель лечения от легочной инфекции.

"Он ушел из жизни в доме, где родился более 90 лет назад. Он прожил там всю жизнь. Это по-настоящему потрясающе", - приводит Би-би-си слова агента.

Как отмечает издание, 9 марта он женился на своей подруге Энн Джонс, с которой был в отношениях порядка 40 лет.

Додд был известен своими комедийными представлениями с куклой по кличке "Диддимэн" (Diddyman) и музыкальными номерами. В 1960-х годах попал в книгу рекордов Гиннесса, когда рассказал 1500 шуток за три с половиной часа. В 2017 году был удостоен рыцарского звания за деятельность в сфере развлечений и благотворительности.