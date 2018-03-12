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Британский комик Кен Додд умер на 91-м году жизни

Культура
12 марта, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Агент комедианта сообщил Би-Би-Си, что тот недавно проходил лечение от легочной инфекции

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Кен Додд

Кен Додд

© REUTERS/Yui Mok/Pool

ТАСС, 12 марта. Ливерпульский комик Кен Додд, вошедший в книгу рекордов Гиннесса, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как в понедельник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на его агента, недавно он был выписан из больницы после нескольких недель лечения от легочной инфекции.

"Он ушел из жизни в доме, где родился более 90 лет назад. Он прожил там всю жизнь. Это по-настоящему потрясающе", - приводит Би-би-си слова агента.

Как отмечает издание, 9 марта он женился на своей подруге Энн Джонс, с которой был в отношениях порядка 40 лет.

Додд был известен своими комедийными представлениями с куклой по кличке "Диддимэн" (Diddyman) и музыкальными номерами. В 1960-х годах попал в книгу рекордов Гиннесса, когда рассказал 1500 шуток за три с половиной часа. В 2017 году был удостоен рыцарского звания за деятельность в сфере развлечений и благотворительности.

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