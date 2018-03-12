Выставка изделий мастеров-ремесленников Адыгеи открылась в Москве

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Открывшаяся в понедельник в выставочном комплексе на станции Московского метрополитена "Воробьевы горы" экспозиция представляет москвичам и гостям столицы лучшие работы народных мастеров-адыгов (черкесов), рассказала ТАСС заместитель министра культуры республики Аминет Сообцокова.

"Выставка национальных промыслов и ремесел "Республика Адыгея на "Воробьевых горах" на станции московского метро проходит впервые. Мы уверены, что расположение выставочного комплекса в галерее метрополитена позволит до 30 марта познакомиться с культурой республики большому числу москвичей и гостей столицы. Надеемся, что более 100 уникальных и самобытных изделий народных художественных промыслов наших ведущих мастеров не оставят никого равнодушным", - сказала она.

Экспозиция репрезентирована в едином национальном стиле. На ней, в частности, представлены национальные костюмы черкеса и черкешенки от Фатимы Акушевой, Сафият Сет, авторские костюмы Юрия Сташа "Тырготао" и "Гекатей", изделия с элементами золотого шитья - родовые знаки, сумочки, очечники, картины с этническими мотивами, гобелены. Здесь можно увидеть адыгский стол - предмет особого почитания черкесов, музыкальные инструменты, колыбель и деревянные поделки, ореховые флаги из священного дерева древних адыгов - фундука, которыми одаривают гостей на свадьбах. Авторы этих работ - Аслан Негуч, Айдамир Потоков, Лариса Гумова, Фатима Деды и другие, пояснила Сообцокова.

Как прокомментировал ТАСС мастер народных художественных промыслов, учредитель Ассоциации мастеров народных художественных промыслов Адыгеи Айдамир Патоков, у адыгов буквально в каждой семье были мастерицы и мастера, работы которых очень высоко ценили.

"А сегодня народными промыслами занимаются только энтузиасты: зачем тратить драгоценное время, если всё и так доступно? Но в работах адыгских мастеров - особая сила, мощнейшая энергетика. Философия мастерства проста - любой может научиться, и мы в Адыгее всегда готовы в этом помочь", - сказал он.

Станция "Воробьевы горы" - одна из традиционных выставочных площадок Московского метрополитена, работающая с 2010 года. Экспозиция изделий мастеров-ремесленников Адыгеи - вторая национальная выставка, которая открылась здесь с начала года и будет работать до 30 апреля, ежедневно её смогут увидеть более 12 тыс. пассажиров. В этом году порядка 300 тыс. человек уже увидели экспозицию работ народных мастеров "Бурятский художественный металл", на которой были представлены уникальные скульптуры художественного литья.