Более 25 тыс. зрителей в Сербии посмотрели российский фильм "Лед" за четыре дня

БЕЛГРАД, 13 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Фильм российского режиссера Олега Трофима "Лед" (2018) бьет рекорды по просмотрам в Сербии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в компании Dexin Film, которая выступила дистрибьютором ленты в стране.

"Всего за четыре дня показа "Лед" вдохновил более 25 тыс. зрителей. Мы советуем всем не пропустить возможность и посмотреть самый эмоциональный фильм года о любви, который бьет все рекорды по просмотрам", - заявил представитель компании.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель администрации белградского кинотеатра Cine Grand в районе Раковица, фильм по показам опережает всех конкурентов, в том числе оскароносную "Форму воды" и очередной боевик о Ларе Крофт.

С ним солидарны зрители, вместе с корреспондентом ТАСС посмотревшие новое российское кино. "Я в восторге, я очень рада, что выбрала этот фильм, завтра приведу на показ своих двух дочек. Это история для любого возраста, здесь очень ярко прописана и борьба, и любовь - все, что нужно подросткам и интересно взрослым", - сообщила одна из зрительниц.

Российское кино побеждает Голливуд

Во многом своей популярностью в Сербии "Лед" обязан любви местных зрителей к актеру Милошу Биковичу, сыгравшему одну из главных ролей. Бикович известен российской публике по фильмам "Духless 2" и "Солнечный удар", а в ленте Олега Трофима он исполнил роль чемпиона мира по фигурному катанию, который ищет партнершу для выступления на "Кубке льда". Бикович выступил "лицом" и главным промоутером ленты в Сербии.

"Факт, что фильм обогнал по популярности голливудские блокбастеры, является доказательством того, что российский кинематограф успешно соперничает с Голливудом, хотя его бюджеты меньше на один ноль. Присутствие души и теплоты является тем особенным, что пленяет и проникает в сердце зрителя. Советую всем, кто еще не посмотрел его, сделать это как можно скорее и понять, почему этот фильм такой популярный", - заявил Бикович.

Как рассказал актер сербской публике, подготовка к роли потребовала от него много усилий. Помимо обычной работы над образом он четыре месяца занимался фигурным катанием, а также совершенствовал свое произношение, поскольку, по его словам, "чемпион России по фигурному катанию не может иметь акцент". "Фильм наполнен удивительными кадрами и рассказывает о виде спорта, который ближе всего к искусству. Готовясь к роли, я занимался физической подготовкой, и я очень рад, что у меня целы все зубы во рту после четырех месяцев тренировок", - пошутил артист.

Бикович рассказал, что его очень воодушевила атмосфера на съемках. "Мы были и в Сочи, и на Байкале, все сцены снимались на настоящем льду и порой случалось, что кто-то проваливался в воду. К счастью, со мной такого не происходило. Кстати, с нами работали бывшие чемпионы России по фигурному катанию, добиваясь максимальной правдоподобности в нашей игре", - сказал актер.

Премьера "Льда" в Сербии состоялась 7 марта, а с 8 марта фильм был запущен в прокат во всех кинотеатрах страны. В российском прокате лента стартовала 14 февраля и к настоящему моменту собрала 1 млрд 426,8 млн рублей, став десятым российским фильмом, который преодолел отметку в миллиард в российском прокате.

Фильм "Лед" рассказывает о девочке Наде (Аглая Тарасова), мечтавшей заниматься фигурным катанием. Несмотря на раннюю смерть матери (эту роль исполнила Ксения Раппопорт), Надя добивается, чтобы ее приняли в спортшколу, и упорно работает. Однако из-за ошибки партнера, которого играет Милош Бикович, Надежда получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Снова встать на ноги и начать бороться ей помогает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова и ее первый тренер, которую сыграла Мария Аронова.