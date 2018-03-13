Минкультуры введет сертификацию городов и музеев для включения в проект "Русские усадьбы"

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разрабатывает государственный стандарт и критерии отбора для включения регионов и музейных комплексов в федеральный туристический маршрут "Русские усадьбы". Об этом в Туле во вторник сообщила журналистам заместитель министра культуры Алла Манилова на культурном форуме, посвященном 500-летию Тульского кремля.

"Поступает много запросов на включение городов, объектов в федеральный туристический маршрут "Русские усадьбы", но фактически не было оснований для принятия какого-либо решения. После многих дискуссий с деятелями культуры, туриндустрии, губернаторами стало очевидно, что нужно идти, опираясь на опыт ЮНЕСКО - опыт стандартизации любого проекта и выработки критериев, по которым будет проходить отбор для участия в нем. Проект приказа Министерства культуры РФ, которым утверждается состав Совета по государственной стандартизации маршрута "Русские усадьбы" уже подготовлен", - сказала Манилова.

Заместитель министра сообщила, что документ передан на согласование губернатору Тульской области Алексею Дюмину. "Я его специально передала губернатору, чтобы власти региона - как федеральные координаторы проекта "Русские усадьбы" - внесли свои предложения. Дальше мы будем действовать в соответствии с дорожной картой - утвердим нормативно-правовые акты, состав Совета, перечень критериев", - сообщила Манилова, отметив, что практика сертификации уже введена для городов, претендующих на вхождение в проект "Золотое кольцо".

По ее словам, сертификаты о включении регионов и музейных комплексов в маршрут "Русские усадьбы" планируется вручить на торжественной церемонии, которую Министерство культуры планирует провести в Туле, возможно уже в 2018 году. "Первыми сертификаты получат музеи-усадьбы "Ясная Поляна", "Поленово" и другие, которые участвуют в проекте изначально", - отметила Манилова.

Федеральный проект "Русские усадьбы" реализуется Министерством культуры РФ, он был предложен на первом туристском форуме в Петербурге в октябре 2013 года. Базой для организации туристических маршрутов стала Тульская область, к 2018 году в проект вошли 16 регионов трех федеральных округов России. Маршрут организован по принципу "от памятника к памятнику" и охватывает 37 музеев-заповедников и 19 музеев-усадеб.