Первый частный музей гармони открылся в Туле

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Первый частный музей "Гармони Деда Филимона" открылся в Туле. В его экспозиции представлено более 100 экспонатов XIX-XX веков, в том числе музыкальные инструменты из Италии, Германии.

"Музей гармони стал первым в регионе частным учреждением культуры, посвященном этому виду музыкальных инструментов. Ранее существовали экспозиции при Тульской гармонной фабрике и в мемориальном музее Николая Белобородова, изобретателя тульской гармони. Музея, представляющего в целом историю создания различных инструментов из этого ряда, в Туле не было", - рассказал журналистам директор музея Сергей Кузнецов во вторник во время презентации экспозиции.

Музей расположился на втором этаже старинного особняка в центре Тулы, напротив кремля, что, по словам Кузнецова, удобно для организации экскурсий. В основе экспозиции - частная коллекция, которая насчитывает более 100 предметов. "Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь, по которому шло развитие гармони от миниатюрных гармошек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов ХХ века. Представлены Саратовские, Орловские, Елецкие, Вологодские, Нижегородские, Бологоевские гармони, резухи и тальянки, есть инструменты из Италии, Германии", - отметил он.

Присутствовавший на презентации генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, советник министра культуры РФ Михаил Брызгалов предложил включить музей гармони в состав Ассоциации. "В нее входят уже около 50 музеев по всей стране. Мы помогаем проводить выставки, представляем музыкальную культуру России за рубежом на различных конференциях, пригласим вас, и вы расскажете об опыте создания такого музея", - сказал Брызгалов.

Открытие музея состоялось в рамках Культурного форума, посвященного подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, проходившего в Туле 13 марта при поддержке Министерства культуры РФ. В нем приняли участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной думы, кураторы сферы культуры и туризма из правительств семи регионов Центрального федерального округа, руководители ведущих федеральных и региональных учреждений культуры.