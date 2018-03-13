Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый частный музей гармони открылся в Туле

Культура
13 марта, 18:25 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 13, марта. /ТАСС

В его экспозиции представлены более 100 экспонатов XIX-XX веков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Первый частный музей "Гармони Деда Филимона" открылся в Туле. В его экспозиции представлено более 100 экспонатов XIX-XX веков, в том числе музыкальные инструменты из Италии, Германии.

"Музей гармони стал первым в регионе частным учреждением культуры, посвященном этому виду музыкальных инструментов. Ранее существовали экспозиции при Тульской гармонной фабрике и в мемориальном музее Николая Белобородова, изобретателя тульской гармони. Музея, представляющего в целом историю создания различных инструментов из этого ряда, в Туле не было", - рассказал журналистам директор музея Сергей Кузнецов во вторник во время презентации экспозиции.

Музей расположился на втором этаже старинного особняка в центре Тулы, напротив кремля, что, по словам Кузнецова, удобно для организации экскурсий. В основе экспозиции - частная коллекция, которая насчитывает более 100 предметов. "Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь, по которому шло развитие гармони от миниатюрных гармошек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов ХХ века. Представлены Саратовские, Орловские, Елецкие, Вологодские, Нижегородские, Бологоевские гармони, резухи и тальянки, есть инструменты из Италии, Германии", - отметил он.

Присутствовавший на презентации генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, советник министра культуры РФ Михаил Брызгалов предложил включить музей гармони в состав Ассоциации. "В нее входят уже около 50 музеев по всей стране. Мы помогаем проводить выставки, представляем музыкальную культуру России за рубежом на различных конференциях, пригласим вас, и вы расскажете об опыте создания такого музея", - сказал Брызгалов.

Открытие музея состоялось в рамках Культурного форума, посвященного подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, проходившего в Туле 13 марта при поддержке Министерства культуры РФ. В нем приняли участие представители Совета Федерации, депутаты Государственной думы, кураторы сферы культуры и туризма из правительств семи регионов Центрального федерального округа, руководители ведущих федеральных и региональных учреждений культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама