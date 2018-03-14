Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате

Культура
14 марта, 5:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Музыкант Майкл Мэй требует компенсацию в размере $300 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Ямайский певец подал в США в суд на американскую поп-звезду Майли Сайрус, обвинив ее в плагиате песни. Как сообщило во вторник агентство Reuters, истец требует компенсацию в размере $300 млн.

Иск в суд в Манхэттене подал Майкл Мэй, сочиняющий и исполняющий музыку в стиле дансхолл под псевдонимом Flourgon. Причиной жалобы стала песня Сайрус под названием We Can't Stop с ее четвертого студийного альбома Bangerz, вышедшего в свет в 2013 году.

Как утверждает Мэй, 25-летняя певица незаконно использовала в своем сингле некоторые слова и музыкальную структуру его композиции под названием We Run Things, которую он записал в 1988 году. По словам Мэя, песня американки фактически наполовину состоит из придуманных им идей.

Как утверждается в иске, Сайрус обязана успехом своей композиции, которая в августе 2013 года достигла второго места в чарте Billboard в США, "уникальному, изобретательному и оригинальному контенту", сочиненному ямайцем 30 лет назад.

Мэй также заявил, что, помимо компенсации в размере $300 млн, просит суд наложить запрет на дальнейшее распространение, продажу и исполнение сингла We Can't Stop, отмечает Reuters. Ответчиками в иске значатся Сайрус и ее звукозаписывающий лейбл RCA Records, принадлежащий корпорации Sony. Ни певица, ни Sony пока никак не прокомментировали ситуацию.

Родившаяся в 1992 году в Нэшвилле (штат Теннесси) Майли Сайрус получила известность как исполнительница главной роли в подростковом сериале "Ханна Монтана" (Hannah Montana, 2006-2011). Впоследствии она стала поп-певицей, записав и выпустив к настоящему моменту шесть альбомов, последний из которых вышел в сентябре 2017 года. Сайрус также снимается в кино. Американский журнал Time дважды включал ее в список 100 самых влиятельных людей в мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Стивена Хокинга
2
Умер Стивен Хокинг
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
6
Отношения РФ и США во время пребывания Тиллерсона на посту госсекретаря. Досье
7
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама