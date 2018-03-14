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Путин пообещал севастопольцам музыкальные театры и выставочные площади для ведущих музеев

Культура
14 марта, 20:13 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Президент отметил, что в Севастополе также будет организована база для подготовки артистов и музыкантов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Крупный многофункциональный культурный центр с филиалами крупнейших российских музеев и базой для подготовки артистов появится в Севастополе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такие города как Владивосток, Калининград, Севастополь, мы должны выбрать еще и в Сибири пару мест таких хороших, в которых нет таких центров. Имеется в виду там построить площадки для музыкальных театров и выставочные площади наших ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея", - сказал Путин в ходе общения с общественностью Крыма на Константиновской батарее.

Он также отметил, что в Севастополе на базе театра будет организована база для подготовки артистов и музыкантов. "Все это вместе с комплексом, такие это достаточно большие комплексы. Мы такое обязательно запланируем и сделаем в Севастополе", - пообещал президент.

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