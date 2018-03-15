Певица LP начнет гастрольный тур по российским городам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Американская певица итальянского происхождения Лаура Перголицци, более известная под псевдонимом-аббревиатурой LP, в четверг начнет гастрольный тур по российским городам. Об этом сообщили в пресс-службе организатора концертов.

"Ее чувственность и органичность, захватывающий голос и энергетика - все это делает ее выступление незабываемым", - отметили в концертном агентстве.

Свой первый тур по России LP начнет в Красноярске. Затем певица посетит Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и Сочи. В Санкт-Петербурге ее ждут 24 марта, а на следующий день - в Москве.

Специальным гостем столичного концерта LP в Crocus City Hall станет отечественная электронная группа Swanky Tunes. "Их треки собирают миллионы прослушиваний, а ремиксы им заказывают такие титаны электронной музыки как Tisto, Armin van Buuren и Sebastian Ingrosso. Ремикс Swanky Tunes на песню LP Lost On You стал дважды платиновым и попал в топ-10 самых популярных песен на радио в России", - напомнили организаторы, уточнив, что для концерта команда готовит специальную программу.

Лаура Перголицци - автор-исполнитель, работающая в жанрах инди- и поп-рок. До самостоятельного выхода на сцену Перголицци сочиняла песни для Рианны, Кристины Агилеры, группы Backstreet Boys и других звезд первой величины. Певица записала четыре студийных пластинки, мировую известность принесла Lost on You, вышедшая в 2016 году.

Билеты на первый концерт LP в Москве в музее современного искусства "Гараж" были проданы за несколько часов, а ее большой сольный концерт летом 2017 собрал аншлаг в Crocus City Hall.