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Певица LP начнет гастрольный тур по российским городам

Культура
15 марта, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Концерты состоятся в Красноярске, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Москве и других городах

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Американская певица итальянского происхождения Лаура Перголицци, более известная под псевдонимом-аббревиатурой LP, в четверг начнет гастрольный тур по российским городам. Об этом сообщили в пресс-службе организатора концертов.

"Ее чувственность и органичность, захватывающий голос и энергетика - все это делает ее выступление незабываемым", - отметили в концертном агентстве.

Свой первый тур по России LP начнет в Красноярске. Затем певица посетит Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и Сочи. В Санкт-Петербурге ее ждут 24 марта, а на следующий день - в Москве.

Специальным гостем столичного концерта LP в Crocus City Hall станет отечественная электронная группа Swanky Tunes. "Их треки собирают миллионы прослушиваний, а ремиксы им заказывают такие титаны электронной музыки как Tisto, Armin van Buuren и Sebastian Ingrosso. Ремикс Swanky Tunes на песню LP Lost On You стал дважды платиновым и попал в топ-10 самых популярных песен на радио в России", - напомнили организаторы, уточнив, что для концерта команда готовит специальную программу.

Лаура Перголицци - автор-исполнитель, работающая в жанрах инди- и поп-рок. До самостоятельного выхода на сцену Перголицци сочиняла песни для Рианны, Кристины Агилеры, группы Backstreet Boys и других звезд первой величины. Певица записала четыре студийных пластинки, мировую известность принесла Lost on You, вышедшая в 2016 году.

Билеты на первый концерт LP в Москве в музее современного искусства "Гараж" были проданы за несколько часов, а ее большой сольный концерт летом 2017 собрал аншлаг в Crocus City Hall.

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