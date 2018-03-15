Россия избрана почетным гостем открывающегося в Париже международного книжного салона

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Россия станет почетным гостем Парижского книжного салона, торжественное открытие которого пройдет в четверг вечером в столичном выставочном комплексе у Версальских ворот. Согласно ожиданиям организаторов, в течение пяти дней работы экспозицию посетят 150 тыс. человек.

Как отметил в беседе с ТАСС посол РФ во Франции Алексей Мешков, международный салон проводится под патронатом президента Французской Республики Эмманюэля Макрона. Он напомнил, что к этому большому литературному фестивалю приурочено открытие Года русского языка и литературы во Франции. Одновременно в России проводится Год французского языка и литературы. "Это послужит стимулом для дальнейшего сближения наших стран в сфере культуры", - считает дипломат.

Русская библиотека

На салоне будет дан старт проекту "Русская библиотека" в 100 томах на французском языке. Он осуществляется российским Институтом перевода в партнерстве с Институтом славистики университета Сорбонна и рядом французских издателей. Этот проект объединил усилия издателей, переводчиков, редакторов. В Париже будут представлены первые четыре тома.

Под эгидой франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог" состоится презентация двуязычного издания переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентами Франции Жаком Шираком и Франсуа Миттераном. Во встречах с французскими коллегами примет участие ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, являющийся сопредседателем Координационного совета "Трианонского диалога".

Исторические связи с Францией

Во французском Национальном синдикате издателей в свою очередь указали, что Россию и Францию "объединяют исторические связи в области литературы и культуры". Так, календарь памятных дат 2018 года, которые будут отмечаться в каждой из стран, включает 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева (1818-1883), 150-летие со дня рождения Максима Горького (1868-1936), 100-летие со дня рождения лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына (1918-2008).

Организаторами российской экспозиции выступили Институт перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). По информации устроителей, в Париж прибудут около 40 российских писателей. Большинство из них уже известны французскому читателю, отметила представитель российской делегации Ирина Суворова.

Лидер книгоиздания

Россия - признанный лидер в сфере книгоиздания. Ежегодно в стране издается свыше 120 тыс. наименований книг. На площади 600 кв. м разместится экспозиция из 1,5 тыс. книг от более 100 издателей. Вниманию посетителей национального стенда России будут предложены новые издания русской классики, произведения современных российских авторов, издания для изучающих русский язык, путеводители для желающих совершить путешествие в Россию.

В российской делегации подчеркнули, что круглые столы, дискуссии и презентации книг не ограничатся площадкой выставочного комплекса у Версальских ворот. Встречи с писателями из РФ также состоятся в университете Сорбонна, Центре Помпиду, Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, в тургеневском доме в Буживале, а также в библиотеках и книжных магазинах Бордо, Страсбурга, Нанси, Марселя.

Помимо этого, французских любителей шахмат ждет встреча с трехкратным чемпионом мира Анатолием Карповым. Он проведет сеанс одновременной игры с профессиональными шахматистами и любителями из издательской среды.

Парижский салон является одним из крупнейших книжных форумов Европы. Он проводится во французской столице ежегодно с 1981 года.