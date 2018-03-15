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Михаил Швыдкой получит в Берлине премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза

Культура
15 марта, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Награду будет вручать министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получит в четверг в Берлине премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза.

"Известному театральному деятелю и телеведущему, доктору театроведения, профессору, лауреату Государственной премии РФ, художественному руководителю Московского театра мюзикла Михаилу Швыдкому министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль вручит присужденную премию имени доктора Фридриха Йозефа Гааза, - сообщила пресс-служба Швыдкого. - Премия будет вручена за выдающийся вклад в развитие российско-германских культурных связей".

Денежная составляющая премии (€5 тыс.), по данным пресс-службы, будет перечислена в российский детский благотворительный фонд.

Премия имени доктора Фридриха Йозефа Гааза была учреждена в 1994 году германской неправительственной организацией германо-российский форум и присуждается ежегодно представителям общественных и политических кругов, которые внесли наиболее весомый вклад в углубление взаимопонимания между народами двух стран.

Лауреатами премии становились писатели Владимир Войнович и Даниил Гранин, бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Гранин, Даниил Александрович Войнович, Владимир Николаевич
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