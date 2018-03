NYT: наследники Харпер Ли подали в суд на авторов спектакля "Убить пересмешника"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Представители наследственного фонда американской писательницы Харпер Ли (1926-2016) подали судебный иск в отношении авторов готовящегося спектакля по мотивам ее романа "Убить пересмешника" (To Kill a Mockingbird, 1960), который будет поставлен на Бродвее. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, фонд, созданный для управления наследием и имуществом Ли, утверждает, что работа сценариста Аарона Соркина, занимавшегося театральной адаптацией романа, слишком сильно разнится с первоисточником. Истцы, в частности, недовольны трактовкой главного персонажа книги - адвоката Аттикуса Финча, защищающего в суде темнокожего мужчину, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. По их словам, Финч в адаптации изображен наивным и несведущим о расизме человеком, а не героическим борцом с несправедливостью.

Как утверждают в фонде Ли, создатели спектакля нарушили свои контрактные обязательства, слишком сильно отклонившись от духа книги. В связи с этим наследники писательницы просят федеральный суд в штате Алабама признать за ними право утверждения окончательной версии постановки.

Продюсер готовящегося спектакля Скотт Рудин, напротив, заявляет, что его театральная компания имеет полное право менять сюжет книги так, как сочтет нужным. По словам Рудина, роман вышел почти 60 лет назад, а он не мог продюсировать заведомо устаревший спектакль, поэтому изменения были необходимы. "Это было бы неинтересно. Мир изменился с тех пор", - заявил газете продюсер, говоря о взглядах на расовую политику в США.

Предварительные показы спектакля "Убить пересмешника" начнутся в ноябре 2018 года, а официальная премьера - в декабре. Режиссером постановки станет обладатель премии Tony Бартлетт Шер. Создатели проекта пока не определились с тем, в каком из бродвейских театров будет показываться спектакль.

Роман "Убить пересмешника" был издан в 1960 году, а год спустя Ли получила за него Пулитцеровскую премию. Произведение стало популярным не только в США, но и во всем мире. В 1962 году роман был экранизирован режиссером Робертом Маллиганом с Грегори Пеком в главной роли.