Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутске вручили премию имени Распутина

Культура
15 марта, 16:13 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, марта. /ТАСС

Лауреатом стал писатель Анатолий Байбородин за сборник рассказов "Деревенский бунт"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Писатель Анатолий Байбородин во время церемонии награждения

Писатель Анатолий Байбородин во время церемонии награждения

© Официальный сайт правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Победители первой национальной литературной премии имени Распутина объявлены в Иркутске в четверг, в 81-ю годовщину со дня рождения мастера. Лауреатом стал писатель Анатолий Байбородин за сборник рассказов "Деревенский бунт", вручение награды прошло в академическом драмтеатре имени Охлопкова, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Первым лауреатом… признан сибирский писатель Анатолий Байбородин за создание сборника рассказов "Деревенский бунт". Ему вручили памятный знак с барельефом Валентина Распутина и премию в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Финалистами и обладателями премий по 100 тыс. рублей стали Александр Донских с книгой прозы "Солнце всегда взойдет", Михаил Попов с романом "На креслах всходних", Александр Семенов со сборником повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником повестей и рассказов "Отцовский штурвал" и Михаил Щукин, представивший роман "Каторжная воля".

Всего на конкурс поступило 104 заявки из 38 регионов России, а также из Германии, Израиля, Казахстана, США, с Украины и из Эстонии. Прием заявок был объявлен в декабре 2017 года, в феврале 2018 года жюри уже приступило к работе.

"Валентин Григорьевич Распутин представлял собой русскую совесть - просвещенного и православного человека. Когда он писал о деревне, он писал не о населенных пунктах, а о потерянных корнях нашего народа, о людях без памяти, не любящих свою землю. Такой силы произведения я встречал только у Достоевского", - отметил на церемонии президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

В этот же день в Иркутске состоялось открытие регионального отделения РКС. Оно призвано способствовать развитию книжной отрасли в регионе, поддержке библиотечного дела, привлечению внимания к чтению и книгам.

Валентин Распутин родился в 1937 году в поселке Усть-Уда на Ангаре в 300 километрах от Иркутска, в крестьянской семье. Публиковать прозу начал в 1965 году, в 1967 году вступил в Союз писателей СССР. Самые известные произведения - повести "Живи и помни", "Прощание с Матерой", "Пожар". Скончался писатель в московской клинике 14 марта 2015 года, за день до своего 78-летия. Похоронен Распутин на территории Знаменского монастыря в Иркутске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Персоны
Степашин, Сергей Вадимович Распутин, Валентин Григорьевич
Страны
США Россия Израиль Эстония Украина Германия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама