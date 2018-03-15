В Иркутске вручили премию имени Распутина

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Победители первой национальной литературной премии имени Распутина объявлены в Иркутске в четверг, в 81-ю годовщину со дня рождения мастера. Лауреатом стал писатель Анатолий Байбородин за сборник рассказов "Деревенский бунт", вручение награды прошло в академическом драмтеатре имени Охлопкова, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Первым лауреатом… признан сибирский писатель Анатолий Байбородин за создание сборника рассказов "Деревенский бунт". Ему вручили памятный знак с барельефом Валентина Распутина и премию в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Финалистами и обладателями премий по 100 тыс. рублей стали Александр Донских с книгой прозы "Солнце всегда взойдет", Михаил Попов с романом "На креслах всходних", Александр Семенов со сборником повестей и рассказов, Валерий Хайрюзов со сборником повестей и рассказов "Отцовский штурвал" и Михаил Щукин, представивший роман "Каторжная воля".

Всего на конкурс поступило 104 заявки из 38 регионов России, а также из Германии, Израиля, Казахстана, США, с Украины и из Эстонии. Прием заявок был объявлен в декабре 2017 года, в феврале 2018 года жюри уже приступило к работе.

"Валентин Григорьевич Распутин представлял собой русскую совесть - просвещенного и православного человека. Когда он писал о деревне, он писал не о населенных пунктах, а о потерянных корнях нашего народа, о людях без памяти, не любящих свою землю. Такой силы произведения я встречал только у Достоевского", - отметил на церемонии президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

В этот же день в Иркутске состоялось открытие регионального отделения РКС. Оно призвано способствовать развитию книжной отрасли в регионе, поддержке библиотечного дела, привлечению внимания к чтению и книгам.

Валентин Распутин родился в 1937 году в поселке Усть-Уда на Ангаре в 300 километрах от Иркутска, в крестьянской семье. Публиковать прозу начал в 1965 году, в 1967 году вступил в Союз писателей СССР. Самые известные произведения - повести "Живи и помни", "Прощание с Матерой", "Пожар". Скончался писатель в московской клинике 14 марта 2015 года, за день до своего 78-летия. Похоронен Распутин на территории Знаменского монастыря в Иркутске.