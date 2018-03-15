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В Перми открылся Восьмой Международный фестиваль Дениса Мацуева

Культура
15 марта, 20:08 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Он продлится до 18 марта

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ПЕРМЬ, 15 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Восьмой Международный фестиваль Дениса Мацуева открылся в Перми в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны", он продлится до 18 марта. Данный фестиваль в некотором смысле посвящен творчеству композитора Сергея Рахманинова, рассказал журналистам в четверг сам Мацуев.

"Открытие сегодня - это фортепианный концерт Чайковского в исполнении вашего покорного слуги. Один из самых выдающихся скрипачей современности Сергей Крылов исполняет скрипичный концерт Чайковского и виолончелист Борис Андрианов играет рококо для виолончели. Завтра будет посвящение еще одному гению - Сергею Рахманинову, я буду играть два его концерта: первый и последний. Я сделал такую мини-антологию - 1 апреля исполняется 145 лет со дня рождения Рахманинова, и так совпало", - сказал музыкант.

Фестиваль в Перми открыли большим симфоническим концертом "Чайковский-ГАЛА" с участием Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова, дирижировал которым Робертас Шервеникас. В рамках концерта музыканты исполнили знаковые произведения Петра Чайковского "Концерт для скрипки с оркестром, ре- мажор", "Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, ля-мажор", "Итальянское каприччио" и "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, си-бемоль минор", в котором солировал Денис Мацуев.

В рамках фестиваля 17 марта впервые за последние пять лет состоится сольный концерт Дениса Мацуева в Перми. Для него музыкант выбрал произведения "золотой классики" - сочинения Петра Ильича Чайковского и Людвига ван Бетховена. "Буду играть программу, которую я сыграл уже, наверное, в 40 странах: это две сонаты Бетховена и большая соната Чайковского. Эти произведения я никогда не играл в Перми", - рассказал Мацуев.

Также в рамках фестиваля состоится и традиционный концерт "Новые имена", в котором примут участие юные музыканты Перми и Пермского края, стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. Вороновой, президентом которого является народный артист России Денис Мацуев. Вечером того же дня гости фестиваля приобщатся к музыкальному увлечению Мацуева - джазу. Знакомые классические темы лягут в основу импровизаций пианиста совместно с контрабасистом Андреем Ивановым и джазовым барабанщиком Давидом Ткебучавой.

Восхождение Дениса Мацуева на музыкальный Олимп началось в 1998 году после его победы на 11-м Международном конкурсе им. Чайковского в Москве. Сегодня Мацуев желанный гость лучших концертных залов мира, участник признанных музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Среди партнеров музыканта по сцене всемирно известные художественные коллективы США, Германии, Франции, Великобритании, а также оркестр театра La Scala, Венский симфонический, Роттердамский филармонический, Будапештский фестивальный и фестивальный оркестр Вербье, Maggio Musicale и Европейский камерный оркестры.

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