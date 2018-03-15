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Комитет по культуре Петербурга: уход из Театра Ленсовета не повредит карьере Бутусова

Культура
15 марта, 18:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Председатель комитета Константин Сухенко отметил, что бывший худрук больше талантливый мастер и режиссер, а не хозяйственный руководитель

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Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Юрий Бутусов, оставивший в начале марта пост художественного руководителя Театра имени Ленсовета, останется успешным и востребованным как один из ведущих режиссеров России. Такое мнение высказал в четверг журналистам в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.

"Я думаю, что он (Юрий Бутусов) будет успешным, кстати, в том числе и в Петербурге, и продолжит ставить... спектакли в соответствии со своей эстетикой, в соответствии с предпочтением его, с каким театром работать", - считает Константин Сухенко. Однако, по его мнению, шанс показать себя хорошим художественным руководителем он упустил, "что не дискредитирует его ни в какой степени". Как считает Сухенко, "главный конфликт обусловлен тем, что Юрий Николаевич [Бутусов] больше талантливый мастер и режиссер, а не хозяйственный руководитель". В то же время он подчеркнул, что "никакой ссоры, никакого напряжения по отношению к этому товарищу [Бутусову] не было и нет ни в комитете по культуре, ни в руководстве города".

По статистике в Петербурге насчитывается ныне около ста театров , "но у нас нет ста художественных руководителей", заметил Сухенко, говоря о дефиците профессионалов такого масштаба.

"Мы принципиально не спешим с поиском нового худрука и открыты к предложениям. Мы открыты в том числе для публичной дискуссии о том, как развиваться театру, кому работать в коллективе", - сказал он, добавив, что сам видит Театр имени Ленсовета классическим русским театром, где "процентов 80 репертуара должны составлять постановки классической направленности, что не отрицает новаторских и экспериментальных работ". В этой нише, по его мнению, у театра, расположенного в центре Петербурга, больше возможностей, чем в конкуренции с более современными новаторскими труппами.

В должность художественного руководителя театра Юрий Бутусов вступил 20 ноября 2017 года. Седьмого марта в городском комитете по культуре сообщили о том, что он уволился с этого поста и "забрал трудовую книжку".

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