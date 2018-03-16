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Дирижер Джеймс Ливайн подал в суд на руководство Метрополитен-оперы за увольнение

Культура
16 марта, 5:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, марта. /ТАСС

Американского дирижера лишили почетной должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он требует компенсации в размере $5,8 млн и "восстановления честного имени, репутации и карьеры"

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Американский дирижер Джеймс Ливайн

Американский дирижер Джеймс Ливайн

© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американский дирижер Джеймс Ливайн, уволенный из нью-йоркской Метрополитен-оперы в связи с обвинениями в домогательствах, подал в суд на ее руководство. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, Ливайн, занимавший должность почетного музыкального директора оперного театра, подал иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен. В нем он утверждает, что руководство Метрополитен-оперы, включая ее генерального директора Питера Гелба, воспользовалось скандалом вокруг якобы имевших место домогательств для того, чтобы избавиться от него.

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Как говорится в иске, Гелб "использовал эти обвинения в качестве предлога для того, чтобы довести до конца давно начатую личную кампанию, направленную на то, чтобы выжить Ливайна" из театра. Все обвинения в свой адрес дирижер категорически отвергает. Как сообщает агентство, Ливайн требует компенсации в размере как минимум $5,8 млн и "восстановления честного имени, репутации и карьеры".

Руководство Метрополитен-оперы в свою очередь утверждает, что решение уволить Ливайна было принято по итогам внутреннего расследования, которое выявило "достоверные и убедительные доказательства сексуальных домогательств". "То, что господин Ливайн отказался признать ответственность за свой действия, просто шокирует", - отметила в заявлении адвокат Беттина Плеван, представляющая интересы театра.

Метрополитен-опера начала расследование после обнародования в СМИ полицейского отчета, в котором утверждалось, что неназванный мужчина обвинил Ливайна в домогательствах. По словам пострадавшего, Ливайн впервые начал приставать к нему в 1985 году, дирижеру тогда было 42 года, обвинителю - 15 лет. Как утверждал мужчина, домогательства не прекращались долгие годы. Впоследствии со схожими обвинениями в адрес дирижера выступили еще несколько мужчин.

74-летний Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США. Он был номинирован на "Грэмми" 37 раз, получив в итоге 10 наград. Ливайн занял должность музыкального директора Метрополитен-оперы в 1976 году, но два года назад покинул ее из-за обострившейся болезни Паркинсона. Руководство оперы после этого назначило Ливайна на пост так называемого почетного музыкального директора. В этом качестве он продолжал периодически вставать за дирижерский пульт, но не на постоянной основе.

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