Медведев: Квинихидзе умел создать музыкальный праздник в своих фильмах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Леонид Квинихтидзе создавал музыкальные праздники в своих фильмах. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в соболезновании, текст которого опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Режиссер, снявший известные музыкальные фильмы "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", скончался 13 марта на 81-м году жизни.

"Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили", - говорится в сообщении.

В пятницу проходит церемония прощания с артистом в Петербурге. Леонид Квинихидзе будет похоронен на Шушарском кладбище.