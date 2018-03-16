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Медведев: Квинихидзе умел создать музыкальный праздник в своих фильмах

Культура
16 марта, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что режиссер обладал талантом "рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Леонид Квинихтидзе создавал музыкальные праздники в своих фильмах. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в соболезновании, текст которого опубликован в пятницу на сайте кабмина.

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Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе

Режиссер, снявший известные музыкальные фильмы "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", скончался 13 марта на 81-м году жизни.

"Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили", - говорится в сообщении.

В пятницу проходит церемония прощания с артистом в Петербурге. Леонид Квинихидзе будет похоронен на Шушарском кладбище.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Квинихидзе, Леонид Александрович
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