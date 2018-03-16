Мультимедийная выставка "Завтрак на траве" открылась в одном из торговых центров Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина представил мультимедийную выставку картин французских импрессионистов в одном из торговых центров Москвы в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Музей это не только стены, музей это нечто большее. Музей может быть всюду, в данном случае, музей в торговом центре, - сказала директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. - Мы поняли, что эти узкие рамки нашей музейной жизни достаточно тесны. И мы все время стараемся их разрушить и получить пространство большого мира".

По словам куратора выставки Александры Даниловой, это сложный, многосоставной проект. Она добавила, что для подбора музыкального сопровождения кураторы обращались к ведущим музыковедам и историкам Москвы.

В центральном атриуме торгового центра установили специально созданный для выставки белый куб, внутри которого находятся проекции картин. Кроме знаменитого полотна Клода Моне "Завтрак на траве", зрители увидят изображения полотен Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро и других французских импрессионистов из собрания ГМИИ им. Пушкина.

Благодаря современным технологиям, персонажи картин покидают пределы полотен и перемещаются в пространство торгового центра. Всего на выставке представлено 9 художников и 18 картин. Получить полную информацию о картинах можно с помощью экрана своего смартфона и приложения "Артефакт".

Выставка продлится до 14 апреля 2018 года.