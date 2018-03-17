Международный проект "Нуреевские сезоны" впервые стартует в Москве

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ценители балета во всем мире отмечают 17 марта памятную дату - 80-летие со дня рождения знаменитого танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева (1938-1993). Юбилею мастера танца посвятили международный культурный проект "Нуреевские сезоны", который в субботу впервые стартует в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

По словам собеседницы агентства, значимость предстоящей акции придает и тот факт, что в России 2018 год объявили Годом русского балета. Что касается организаторов "Нуреевских сезонов", то для их проведения объединили усилия несколько компаний, в числе которых "Андрис Лиепа production", кинокомпания "Свой почерк", Московская государственная академическая филармония, Государственная Третьяковская галерея, а также "Россотрудничество" и ряд других учреждений.

Проект стартует сегодня в зале "Филармония-2" демонстрацией документального фильма "Рудольф Нуреев. Мятежный демон" производства кинокомпании "Свой почерк" (2012 год, режиссер Татьяна Малова). Представят его зрителям съемочная группа и ведущий фильма - народный артист России Андрис Лиепа.

Эта картина открывала многочисленные российские и зарубежные кинофестивали в 2013-2014 годах, завоевала множество призов, дважды выходила в кинопрокат в 2013 и 2014 годах, его телепремьера состоялась на российском канале "Культура", проинформировали в пресс-службе "Нуреевских сезонов", добавив, что в настоящий момент кинокомпания работает над двумя новыми документальными фильмами о легендарном танцовщике - "Рудольф Нуреев. Возвращение" и "Рудольф Нуреев. Покорение Америки" (автор и режиссер Татьяна Малова), также продолжаются съемки художественного фильма "Рудольф Нуреев. Начало" и телесериала "Рудольф Нуреев. Король танца".

Далее эстафету проекта примет Государственная Третьяковская галерея, в кинозале которой пройдет кинофестиваль фильмов о Нурееве, а в холле кинозала откроется посвященная ему экспозиция. 24 марта эту выставку можно будет увидеть в фойе Государственного Кремлевского дворца (ГКД), где состоится Гала-концерт звезд мирового балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее", сообщили в пресс-службе "Нуреевских сезонов".

Гала-концерт в Кремле

"24 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет Гала-концерт звезд мирового балета "Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее", посвященный 80-летию великого танцора и хореографа, - рассказали в пресс-службе проекта. - 6000 зрителей станут свидетелями незабываемого праздника классического искусства, подготовленного Продюсерским центром Андриса Лиепы".

Вести концерт будет Андрис Лиепа - звезда мирового балета, лауреат многих международных конкурсов, режиссер, продюсер, автор проекта "Русские сезоны XXI века". Представитель известной балетной династии, Андрис Лиепа работал со многими выдающимися личностями, среди которых: Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Морис Бежар, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Мануэль Легри, Изабель Герен, Нина Ананиашвили, Карла Фраччи и другие.

В Гала-концерте в Кремле, согласно афише, выступят премьеры Большого театра России Семен Чудин, Денис Родькин, Якопо Тисси, премьер балетной труппы Михайловского театра Иван Васильев, Вадим Мунтагиров из лондонского Ковент- Гарден и солист "Астана Опера" Бахтияр Адамжан. В программе вечера также примет участие близкий друг и ученик Рудольфа Нуреева французский хореограф и танцовщик Шарль Жюд.

В планах организаторов "Нуреевских сезонов" - провести в 2018 году мероприятия проекта в таких городах России, как Санкт-Петербург, Уфа, Казань, а также за рубежом: в Париже, Берлине, Риме, Нью-Йорке.

"Нуреев" в Большом театре

Приношением Большого театра к юбилею Нуреева стал одноименный балет на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и постановке Кирилла Серебренникова. Его премьера, состоявшаяся 9 и 10 декабря 2017 года, вызвала такой оглушительный общественный резонанс, что зрители с нетерпением ждут следующих показов балета "Нуреев", объявленных на 26, 27 и 28 июня.

"Хотя Нуреев никогда не танцевал на сцене Большого театра, посвященный ему спектакль вызвал такой неподдельный интерес публики, что, похоже, теперь даже те, кому прежде ничего не было известно о балетном искусстве, знают имя Рудольфа Нуреева", - сказал ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Он подтвердил, что серия ближайших показов балета "Нуреев" состоится 26, 27 и 28 июня. "Предварительная продажа билетов на репертуарный спектакль начинается за три месяца до показа, в данном случае этой датой станет 24 марта", - проинформировал Урин.

В связи с повышенным спросом на балет "Нуреев" предварительная продажа билетов на спектакль будет производиться по специальной программе, заявил руководитель ГАБТ.

Урин уточнил, что продажа билетов будет проходить только по паспорту, каждый желающий может приобрести не более двух билетов на одну из дат показа спектакля, при этом каждый билет должен быть куплен на отдельный паспорт. Фамилии и имена зрителей будут указаны на билете специального образца, менять указанные личные данные после покупки не разрешается. При проходе на спектакль зрителей попросят предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет.

Напомним, что предварительная продажа билетов на премьерные спектакли "Нуреева" вызвала невероятный ажиотаж, который в немалой степени был подогрет "делом Серебренникова", помещенного под домашний арест по обвинению в организации мошенничества. Первые 500 билетов на балет "Нуреев" раскупили за несколько часов. Не исключено, что подобная ситуация возникнет и 24 марта, когда откроется предпродажа билетов на июньские показы "Нуреева".

Впервые в России

Свой подарок к юбилею Нуреева готовит Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), где под занавес сезона, 5 июля, состоится премьера балета Людвига Минкуса "Дон Кихот" в хореографической версии Рудольфа Нуреева.

"Эта постановка будет впервые предпринята в России", - сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова. Она напомнила, что балет "Дон Кихот" создан на либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. В основе спектакля - хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции Рудольфа Нуреева.

Аранжировка - Джона Ланчберри. Дирижером-постановщиком станет Феликс Коробов. Сценография и костюмы Николаса Георгиадиса.

Репетировать с артистами будет художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер. Он - ученик Нуреева, получивший из его рук звание "этуали", подчеркнула Горбунова, отметив, что Лоран Илер хорошо знает нуреевскую версию балета "Дон Кихот", которая шла во многих театрах мира.

"В России же эта редакция никогда не использовалась и будет впервые представлена 5 июля на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича- Данченко", - заключила пресс-атташе МАМТ.

О Нурееве

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года в поезде. Его мать направлялась во Владивосток к мужу, который служил политруком артиллерийского дивизиона. Вскоре семья переехала в Москву.

После начала Великой Отечественной войны отец ушел на фронт. Рудольф Нуреев вместе с матерью находился в эвакуации в Зауралье. После окончания войны воссоединившаяся семья проживала в Башкирии. С 1948 года Рудольф Нуреев посещал занятия в танцевальном кружке при Уфимском Дворце пионеров, также занимался в балетной студии при Башкирском государственном театре оперы и балета.

В 1955 году поступил в Ленинградское хореографическое училище (ныне - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). В 1958-1961 годах являлся солистом балетной труппы Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне - Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.

Сотрудничал с Лондонским Королевским балетом и Венской оперой. В 1983-1989 годах был директором балета Парижской оперы, продолжая выступления в качестве артиста балета.

Необычный стиль танца Нуреева - варварские прыжки и восхитительная гибкость - поражали самую искушенную публику. Именно его дуэту с английской балериной Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше восьмидесяти раз.

Также ставил спектакли и снимался в кино. С 1991 года занимался дирижерской деятельностью. Скончался от СПИДа 6 января 1993 года в Леваллуа-Перре (Франция) на 55-м году жизни. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа.