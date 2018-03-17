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Комедия "Том Сойер" Сергея Баневича вернулась на сцену петербургской Музкомедии

Культура
17 марта, 14:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

По словам композитора, в спектакле детский мир противопоставлен клерикальным, мещанским устоям мира взрослых"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Премьера музыкальной комедии для детей "Том Сойер" Сергея Баневича с новым прочтением знаменитой повести Марка Твена прошла в субботу в Театре музыкальной комедии. 

"Это совсем новое прочтение повести Марка Твена, потому что на дворе - ХХI век, и книги причудливо живут во времени, меняя свои акценты: для нового поколения ребят мы решили делать спектакль более хулиганистый. Поменялись какие-то черточки в воплощении образов. Но неизменными остались человеческие ценности - любовь, дружба, верность. В спектакле детский мир противопоставлен клерикальным, мещанским устоям мира взрослых", - сказал корреспонденту ТАСС заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич.

Он отметил, что впервые обратился к этому произведению еще в 1971 году. Критика отметила тонкий вкус, мелодическую щедрость, теплый и добрый юмор и авторскую иронию композитора, с большой любовью обрисовавшего героев Марка Твена. Нынешнее обращение к "Тому Сойеру" - уже третье в истории Музкомедии. По подсчетам композитора, общее количество показов этого спектакля уже приблизилось к тысячи.

Режиссером спектакля выступила Анна Осипенко, а музыкальным руководителем - заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Сергей Баневич - один из самых востребованных современным театром оперных композиторов. Так, его опера "История Кая и Герды" с неизменными аншлагами идет сейчас в Большом и Мариинском театрах. Такая же судьба у его музыкальных произведений "Стойкий оловянный солдатик" и "Фердинанд Великолепный"; композитор удостоен национальной премии "Арлекин" в особой номинации "За великое служение театру для детей". За свои музыкальные заслуги петербуржец награжден орденом Почета.

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