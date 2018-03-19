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"Брянцевский фестиваль" представит в Петербурге 25 работ детских театральных коллективов

Культура
19 марта, 8:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В фестивале примут участие артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Евпатории, Казани, а также Латвии и Эстонии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов в 19-й раз откроется в понедельник в Петербурге. Праздник посвятили 135-летию со дня рождения основателя Ленинградского ТЮЗа Александра Брянцева (1883 - 1961) - режиссера и педагога, воплотившего идею "театра детской радости".

"Этот фестиваль - продолжение брянцевского наследия, которое вовлекает юных зрителей в театральное искусство", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. Более 100 коллективов подали заявки для участия в фестивале, 25 из них покажут свои спектакли на малой сцене театра.

Среди тех, кто в разные годы выступал на "Брянцевском фестивале", есть и выбравшие впоследствии актерскую профессию. Например, в жюри этого года будет работать бывший участник фестиваля, питерский тюзовец Никита Остриков, ставший востребованным актером.

"Однако главная наша цель - не воспитание профессиональных актеров, а театральная игра, потому что театр обладает совершенно волшебным свойством, вкладывая в юных базовые основы культуры", - сказал бессменный председатель жюри, ветеран ТЮЗа, народный артист России Николай Иванов. По его словам, "жюри искренне и от души смотрит ребяческие работы" и руководствуются при выборе проявлением индивидуальности, личности ребенка", отсутствием жесткого режиссерского диктата. И всякий раз организаторы ждут творческих открытий. Иванов отметил широкое жанровое разнообразие спектаклей - от Уильяма Шекспира до Корнея Чуковского.

Важная составляющая фестиваля - профессиональный разбор показанных работ под руководством театроведа Алексея Пасуева. Мастер-классы по сценической речи проведет для детей педагог школы Константина Хабенского Егор Архипов, которому, по его словам, всегда очень приятно "прикоснуться к энергетике фестиваля".

Программа и новый формат

В течение четырех фестивальных дней на сцену выйдут юные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Евпатории, Казани, Резекне и Риги (Латвия) и Таллина (Эстония). Лучших из лучших наградят на гала-концерте 23 марта на Большой сцене ТЮЗа.

В рамках фестиваля состоится специальная встреча в новом формате - семинар руководителей коллективов-участников. Модератором встречи выступит режиссер и педагог Лаша Гогниашвили, чей коллектив "Театралика" из Тбилиси неоднократно становился лауреатом фестиваля.

На "Брянцевском" зародилась идея совместного русско-грузинского проекта. В его рамках петербургский коллектив "Счастливая долина" минувшим летом посетил Грузию и в сотворчестве с "Театраликой" создал спектакль "Мы можем". В его основу легли тексты, сочиненные ребятами и педагогами на тему проблем, тревожащих современных детей. Позже "Театралика" посетила с ответным визитом Санкт-Петербург.

На семинаре петербургским педагогам представят концепцию и историю этого проекта, также участники смогут обсудить перспективы и идеи творческого взаимодействия.

В первый день фестиваля его участники возложат цветы к могиле Александра Брянцева на Литераторских мостках Волковского кладбища. Церемонию планируют сделать традиционной.

"Брянцевский фестиваль", вышедший на международный уровень, завоевал большой авторитет в деле эстетического воспитания детей. В минувшем году фестиваль получил премию правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

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