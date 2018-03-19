В Петербурге объявили лонг-лист премии им. Курехина в области современного искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Лонг-лист премии имени Сергея Курехина в области современного искусства за 2017 год объявили в Санкт-Петербурге. В адрес оргкомитета поступило более 1000 заявок от отечественных и зарубежных мастеров, сообщила ТАСС пресс-секретарь премии Прасковья Шишкоедова.

"В 2017 году оргкомитет Премии имени Сергея Курехина собрал более 1000 заявок из 50 городов России и из-за рубежа. В список номинантов вошло 74 проекта из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Перми, Самары и других городов России. Самыми популярными - по 13 проектов в каждой - стали номинации "Лучшее произведение визуального искусства" и "Лучший кураторский проект", - сказала пресс-секретарь.

На отборочный тур премии поступило множество заявок по фестивальным проектам, поэтому оргкомитет принял решение об учреждении номинации "Фестивали в области современного искусства". Новая номинация стала третьей по популярности: в ней представлены 12 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Архангельска, Выксы, деревни Никола-Ленивец.

По традиции в лонг-лист вошли работы, которые представляют новаторский подход в выражении замысла художника, отражают вектор развития, будущие направления и тенденции современного искусства.

В апреле проекты, вошедшие в лонг-лист премии, можно будет увидеть на выставке номинантов в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте. Вручение наград состоится 17 апреля в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.

В 2009 году Фонд и Центр современного искусства имени Сергея Курехина учредили ежегодную Премию имени Сергея Курехина. Победитель получает почетную награду - Гран-при "Поп-Механика". Среди других номинаций - "Лучший медиа-объект", "Искусство в общественном пространстве", "Лучший текст о современном искусстве", а также - "Посвящение 100-летию революции".